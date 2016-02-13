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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эспаньол
Валенсия - Эспаньол: обзор матча 13 февраля 2016
Валенсия
13.02.2016, суббота, 22:30
Испания. Примера, 24 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
71'
А. Негредо
76'
Д. Черышев
52'
О. Дуарте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Эспаньол
Замена
А. Барраган
️️️️
Д. Черышев
84'
80'
Замена
Э. Роко
️️️️
Бурги
ГОЛ! 2:1!
Д. Черышев
Пас отдал
С. Фегули
76'
ГОЛ! 1:1!
А. Негредо
Пас отдал
Ж. Канселу
71'
66'
Замена
В. Санчес
️️️️
Ф. Кайседо
Замена
А. Негредо
️️️️
Родриго
58'
58'
Желтая карточка
Абрахам
52'
ГОЛ! 0:1!
О. Дуарте
Пас отдал
Бурги
43'
Желтая карточка
П. Диоп
Желтая карточка
Э. Перес
33'
13'
Желтая карточка
А. Гонсалес
12'
Замена
Ж. Морено
️️️️
М. Силла
Замена
Р. Везо
️️️️
А. Абденнур
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
19
Родриго
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Абрахам
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
15
Данило
ОП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Алвес
6
Сикейра
33
Сантос
5
Абденнур
2
Канселу
8
Фегули
10
Парехо
33
Перес
90
Черышев
9
Алькасер
19
Родриго
3-1-2-2-2
13
Лопес
6
Дуарте
27
Гонсалес
27
Альварес
18
Диоп
10
Абрахам
21
Лопес
10
Асенсио
18
Бурги
14
Силла
10
Кайседо
5
Абденнур
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
5
Абденнур
90
Черышев
19
Барраган
19
Барраган
90
Черышев
19
Родриго
21
Негредо
21
Негредо
19
Родриго
18
Бурги
3
Роко
3
Роко
18
Бурги
10
Кайседо
4
Санчес
4
Санчес
10
Кайседо
14
Силла
7
Морено
7
Морено
14
Силла
Остались в запасе
Валенсия
Эспаньол
11
Закария Баккали
ЛВ
13
Мэтью Райан
ВР
15
Данило
ОП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Гари Невилл
1
Андрес Прието
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
13
Мэтью Райан
ВР
15
Данило
ОП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Гари Невилл
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Валенсия - Эспаньол
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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