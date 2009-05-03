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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Валенсия
Эспаньол - Валенсия: обзор матча 03 мая 2009
Эспаньол
03.05.2009, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 34 тур
3 : 0
Завершен
Валенсия
84'
Н. Пареха
90+6'
Нене (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Валенсия
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Нене
+6
Замена
Ф. Руфете
️️️️
И. Де Ла Пенья
Желтая карточка
Н. Пареха
ГОЛ! 1:0!
Н. Пареха
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Р. Тамудо
Замена
Ф. Морьентес
️️️️
Х. Мадуро
Замена
Висенте
️️️️
Р. Бараха
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Хоакин
Замена
️️️️
И. Алонсо
Желтая карточка
М. Уртадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
2
Хавьер Чика
ЛЗ
21
Даниэль Гонсалез Харке
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ПЗ
12
Нене
ЛП
0
Иван Де Ла Пенья
ЦП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
10
Луис Гарсия
ПП
24
Иван Алонсо
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
4
Алексис
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
24
Карлос Марчена
ЦП
0
Рубен Бараха
ЦП
64
Хуан Мата
АП
21
Давид Сильва
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Грегори Беранже
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
10
Коро
АП
7
Франсиско Руфете
ПВ
23
Вальдо
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Валенсия
10
Ренан
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
0
Эду
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
4-4-2
13
Камени
2
Чика
21
Харке
2
Пареха
20
Санчес
12
Нене
0
Де Ла Пенья
16
Уртадо
10
Луис Гарсия
23
Тамудо
24
Алонсо
4-2-3-1
1
Санчес
23
Мигел
23
Мадуро
39
Альбиоль
4
Алексис
24
Марчена
0
Бараха
17
Хоакин
21
Сильва
64
Мата
7
Вилья
0
Де Ла Пенья
7
Руфете
7
Руфете
0
Де Ла Пенья
23
Тамудо
7
Кальехон
7
Кальехон
23
Тамудо
17
Хоакин
19
Эрнандес
19
Эрнандес
17
Хоакин
0
Бараха
14
Висенте
14
Висенте
0
Бараха
23
Мадуро
23
Морьентес
23
Морьентес
23
Мадуро
Остались в запасе
Эспаньол
Валенсия
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Грегори Беранже
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
10
Коро
АП
23
Вальдо
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
10
Ренан
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
0
Эду
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Грегори Беранже
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
10
Коро
АП
23
Вальдо
ПВ
Остались в запасе
10
Ренан
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
0
Эду
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Эспаньол - Валенсия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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