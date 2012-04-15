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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Валенсия
Эспаньол - Валенсия: обзор матча 15 апреля 2012
Эспаньол
15.04.2012, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 34 тур
4 : 0
Завершен
Валенсия
26'
К. Гомес
30'
Х. Верду
58'
А. Васкес
80'
К. Уче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Валенсия
Желтая карточка
А. Адурис
Замена
Р. Фонте
️️️️
С. Гарсия
ГОЛ! 4:0!
К. Уче
Пас отдал
В. Санчес
Желтая карточка
В. Санчес
Желтая карточка
Р. Баэна
Желтая карточка
Ж. Матье
Желтая карточка
Т. Коста
Замена
С. Каналес
️️️️
Жонас
Замена
В. Санчес
️️️️
К. Гомес
ГОЛ! 3:0!
А. Васкес
Пас отдал
С. Гарсия
Замена
А. Васкес
️️️️
В. Вайсс
Замена
А. Адурис
️️️️
П. Эрнандес
Замена
С. Фегули
️️️️
Д. Парехо
Желтая карточка
Д. Вила
ГОЛ! 2:0!
Х. Верду
ГОЛ! 1:0!
К. Гомес
Пас отдал
С. Гарсия
Желтая карточка
П. Эрнандес
Желтая карточка
Ж. Альба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
21
Хави Лопес
ПЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
15
Рауль Баэна
АП
25
Хоан Верду
АП
9
Серхио Гарсия
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Рикарду Кошта
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛВ
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
10
Даниэль Парехо
ПВ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
5
Ромарик
ЦП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-2-3-1
1
Альварес
12
Вила
5
Родригес
15
Морено
21
Лопес
6
Гомес
7
Вайсс
15
Баэна
25
Верду
9
Гарсия
5
Уче
4-2-3-1
13
Гуаита
20
Кошта
19
Барраган
23
Рами
18
Альба
5
Топал
8
Коста
10
Парехо
19
Эрнандес
22
Матье
17
Жонас
6
Гомес
4
Санчес
4
Санчес
6
Гомес
7
Вайсс
9
Васкес
9
Васкес
7
Вайсс
9
Гарсия
17
Фонте
17
Фонте
9
Гарсия
10
Парехо
8
Фегули
8
Фегули
10
Парехо
17
Жонас
20
Каналес
20
Каналес
17
Жонас
19
Эрнандес
20
Адурис
20
Адурис
19
Эрнандес
Остались в запасе
Эспаньол
Валенсия
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
5
Ромарик
ЦП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
25
Диего Алвес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
5
Ромарик
ЦП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Эспаньол - Валенсия
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
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