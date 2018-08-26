Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Валенсия
Эспаньол - Валенсия: обзор матча 26 августа 2018
Эспаньол
26.08.2018, воскресенье, 19:15
Испания. Примера, 2 тур
2 : 0
Завершен
Валенсия
63'
Э. Гранеро
68'
Б. Иглесиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Валенсия
ГОЛ! 2:0!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Л. Баптистао
68'
ГОЛ! 1:0!
Э. Гранеро
63'
Желтая карточка
М. Эрмосо
48'
30'
Желтая карточка
М. Дьякаби
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эспаньол
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
2-2-3-3
13
Лопес
12
Вила
22
Эрмосо
25
Рока
5
Лопес
21
Лопес
23
Гранеро
10
Дардер
9
Гарсия
7
Иглесиас
12
Баптистао
4-4-2
33
Нето
12
Пиччини
3
Паулиста
4
Дьякаби
14
Гайя
19
Кондогбиа
10
Парехо
18
Солер
10
Васс
77
Мина
19
Родриго
Остались в запасе
Эспаньол
Валенсия
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Эспаньол - Валенсия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Эспаньол
Валенсия
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
17:05
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:28
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:50
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
17:05
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:28
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+