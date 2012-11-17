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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эспаньол
Валенсия - Эспаньол: обзор матча 17 ноября 2012
Валенсия
17.11.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 12 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
16'
Х. Виера
90'
Р. Сольдадо (П)
31'
С. Лонго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Эспаньол
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Сольдадо
90'
88'
Красная карточка
С. Гарсия
87'
Желтая карточка
М. Вакасо
87'
Красная карточка
Э. Морено
81'
Замена
Кристиан
️️️️
С. Лонго
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Жонас
80'
Желтая карточка
А. Барраган
78'
71'
Замена
С. Техера
️️️️
К. Гомес
70'
Желтая карточка
Х. Форлин
Замена
Х. Бернат
️️️️
Д. Альбельда
67'
Замена
Э. Банега
️️️️
Х. Виера
67'
66'
Желтая карточка
Р. Родригес
66'
Желтая карточка
К. Альварес
Желтая карточка
А. Гуардадо
60'
Желтая карточка
Т. Коста
57'
Желтая карточка
В. Руис
43'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
38'
31'
ГОЛ! 1:1!
С. Лонго
Пас отдал
Х. Верду
Желтая карточка
Жонас
30'
Желтая карточка
Д. Альбельда
25'
ГОЛ! 1:0!
Х. Виера
Пас отдал
Жонас
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
6
Давид Альбельда
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Порту
ПВ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
20
Симау
ЛП
16
Кристиан
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
3-1-3-1-2
25
Алвес
23
Рами
4
Руис
19
Барраган
8
Фегули
6
Альбельда
8
Коста
18
Гуардадо
10
Виера
17
Жонас
9
Сольдадо
4-3-1-2
1
Альварес
15
Морено
18
Форлин
5
Родригес
27
Альварес
6
Гомес
4
Санчес
22
Вакасо
25
Верду
9
Гарсия
9
Лонго
6
Альбельда
24
Бернат
24
Бернат
6
Альбельда
10
Виера
11
Банега
11
Банега
10
Виера
17
Жонас
16
Вальдес
16
Вальдес
17
Жонас
9
Лонго
16
Кристиан
16
Кристиан
9
Лонго
6
Гомес
8
Техера
8
Техера
6
Гомес
Остались в запасе
Валенсия
Эспаньол
10
Порту
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
1
Кико Касилья
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
20
Симау
ЛП
15
Рауль Баэна
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
10
Порту
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
20
Симау
ЛП
15
Рауль Баэна
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Валенсия - Эспаньол
7
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
7
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Месталья
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