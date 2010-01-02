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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эспаньол
Валенсия - Эспаньол: обзор матча 02 января 2010
Валенсия
02.01.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
90+3'
Н. Жигич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Эспаньол
Желтая карточка
Н. Жигич
+4
ГОЛ! 1:0!
Н. Жигич
Пас отдал
Хоакин
+3
+2
Замена
️️️️
Х. Кальехон
Желтая карточка
Х. Чика
Замена
К. Марчена
️️️️
Д. Альбельда
Замена
И. Пильюд
️️️️
Х. Верду
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Э. Банега
Замена
Н. Жигич
️️️️
Ж. Альба
Желтая карточка
М. Уртадо
Замена
Ш. Накамура
️️️️
Коро
Желтая карточка
Э. Банега
Желтая карточка
Х. Маркес
Желтая карточка
Х. Форлин
Желтая карточка
Д. Альбельда
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
2
Бруно
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
18
Жорди Альба
ЛП
6
Давид Альбельда
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
(К)
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
2
Хавьер Чика
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Луис Гарсия
ЛП
16
Мойзес Уртадо
(К)
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Коро
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
0
Рубен Бараха
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Шунсуке Накамура
АП
9
Бен Саар
ЦФ
4-3-2-1
1
Санчес
2
Бруно
4
Наварро
5
Деальберт
23
Мигел
18
Альба
11
Банега
6
Альбельда
64
Мата
17
Хоакин
7
Вилья
4-4-1-1
13
Камени
14
Ронкалья
18
Форлин
2
Пареха
2
Чика
10
Коро
16
Уртадо
10
Хави Маркес
10
Луис Гарсия
25
Верду
7
Кальехон
6
Альбельда
24
Марчена
24
Марчена
6
Альбельда
11
Банега
99
Фернандеш
99
Фернандеш
11
Банега
18
Альба
19
Жигич
19
Жигич
18
Альба
25
Верду
20
Пильюд
20
Пильюд
25
Верду
10
Коро
25
Шунсуке Накамура
25
Шунсуке Накамура
10
Коро
Остались в запасе
Валенсия
Эспаньол
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Кристиан Альварес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Валенсия - Эспаньол
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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