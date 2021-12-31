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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эспаньол
Валенсия - Эспаньол: обзор матча 31 декабря 2021
Валенсия
31.12.2021, пятница, 18:15
Испания. Примера, 19 тур
1 : 2
Завершен
Эспаньол
51'
О. Альдрете
83'
Р. де Томас (П)
88'
Х. Пуадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Эспаньол
Желтая карточка
Я. Силлессен
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
А. Педроса
88'
ГОЛ! 1:2!
Х. Пуадо
Пас отдал
Ж. Каррерас
Замена
К. Куандреди
️️️️
Д. Васс
84'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Э. Кошта
84'
Вторая желтая
У. Дуро
83'
83'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. де Томас
82'
Замена
М. Морланес
️️️️
К. Баре
81'
Замена
Ж. Каррерас
️️️️
А. Видаль
Желтая карточка
У. Дуро
79'
79'
Желтая карточка
О. Хиль
Желтая карточка
Р. Иранцо
78'
Замена
Р. Иранцо
️️️️
Т. Корреа
78'
71'
Замена
Л. Димата
️️️️
Л. Морон
71'
Замена
О. Хиль
️️️️
Н. Меламед
Замена
К. Пиччини
️️️️
Х. Васкес
67'
Желтая карточка
Д. Васс
63'
61'
Замена
Х. Пуадо
️️️️
А. Эмбарба
ГОЛ! 1:0!
О. Альдрете
Пас отдал
Э. Кошта
51'
30'
Желтая карточка
Н. Меламед
Желтая карточка
Г. Гедеш
19'
Желтая карточка
Т. Корреа
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
1
Хауме
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
34
Хоседа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
18
Алессандро Бурламаки
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
8
Педро Алеман
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
Эспаньол
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
3-1-2-2-2
24
Силлессен
21
Васкес
15
Альдрете
14
Корреа
22
Гильямон
10
Васс
18
Солер
11
Гедеш
11
Кошта
9
Дуро
9
Гомес
4-2-2-2
13
Лопес
22
Видаль
21
Гомес
6
Кабрера
17
Педроса
10
Дардер
88
Баре
23
Эмбарба
10
Меламед
9
де Томас
80
Морон
14
Корреа
26
Иранцо
26
Иранцо
14
Корреа
21
Васкес
12
Пиччини
12
Пиччини
21
Васкес
10
Васс
88
Куандреди
88
Куандреди
10
Васс
11
Кошта
90
Черышев
90
Черышев
11
Кошта
10
Меламед
27
Хиль
27
Хиль
10
Меламед
88
Баре
8
Морланес
8
Морланес
88
Баре
23
Эмбарба
7
Пуадо
7
Пуадо
23
Эмбарба
22
Видаль
17
Каррерас
17
Каррерас
22
Видаль
80
Морон
11
Димата
11
Димата
80
Морон
Остались в запасе
Валенсия
Эспаньол
21
Ману Вальехо
ЛВ
25
Георгий Мамардашвили
ВР
1
Хауме
ВР
34
Хоседа
ПЗ
18
Алессандро Бурламаки
ЦП
8
Педро Алеман
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
25
Георгий Мамардашвили
ВР
1
Хауме
ВР
34
Хоседа
ПЗ
18
Алессандро Бурламаки
ЦП
8
Педро Алеман
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Валенсия - Эспаньол
6
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
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