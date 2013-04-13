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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Валенсия
Эспаньол - Валенсия: обзор матча 13 апреля 2013
Эспаньол
13.04.2013, суббота, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
3 : 3
Завершен
Валенсия
45+1'
М. Вакасо
82'
Х. Верду
90+4'
С. Гарсия
53'
С. Каналес
87'
Жонас
90+1'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Валенсия
Красная карточка
Р. Родригес
90'
+4
ГОЛ! 3:3!
С. Гарсия
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Д. Альбельда
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Э. Банега
87'
ГОЛ! 2:2!
Жонас
Пас отдал
Р. Сольдадо
Замена
Р. Баэна
️️️️
Х. Верду
85'
ГОЛ! 2:1!
Х. Верду
Пас отдал
М. Вакасо
82'
77'
Замена
С. Фегули
️️️️
С. Каналес
Замена
Х. Лопес
️️️️
Ф. Матьони
77'
Желтая карточка
В. Санчес
62'
53'
ГОЛ! 1:1!
С. Каналес
Пас отдал
С. Каналес
46'
Замена
Д. Альбельда
️️️️
Т. Коста
ГОЛ! 1:0!
М. Вакасо
Пас отдал
С. Гарсия
45'
+1
40'
Замена
В. Руис
️️️️
Р. Кошта
23'
Желтая карточка
Р. Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
20
Симау
ЛП
19
Мартин Петров
ЛП
15
Рауль Баэна
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Касилья
19
Колотто
15
Морено
18
Форлин
6
Капдевила
2
Матьони
22
Вакасо
4
Санчес
25
Верду
7
Стуани
9
Гарсия
3-4-1-2
13
Гуаита
20
Кошта
27
Перейра
22
Матье
10
Парехо
18
Гуардадо
11
Банега
8
Коста
20
Каналес
17
Жонас
9
Сольдадо
25
Верду
15
Баэна
15
Баэна
25
Верду
2
Матьони
21
Лопес
21
Лопес
2
Матьони
20
Каналес
8
Фегули
8
Фегули
20
Каналес
20
Кошта
4
Руис
4
Руис
20
Кошта
8
Коста
6
Альбельда
6
Альбельда
8
Коста
Остались в запасе
Эспаньол
Валенсия
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
20
Симау
ЛП
19
Мартин Петров
ЛП
Главный тренер
Хавьер Агирре
25
Диего Алвес
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
20
Симау
ЛП
19
Мартин Петров
ЛП
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Эспаньол - Валенсия
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Стейдж Фронт
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