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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Валенсия
Эспаньол - Валенсия: обзор матча 14 мая 2022
Эспаньол
14.05.2022, суббота, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
45+2'
Р. де Томас
37'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Валенсия
Желтая карточка
Д. Вила
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
О. Альдрете
Замена
Д. Вила
️️️️
Т. Вилена
87'
Замена
Ж. Каррерас
️️️️
Д. Лопес
86'
74'
Замена
Д. Черышев
️️️️
М. Андре
74'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
У. Рачич
74'
Замена
Б. Хиль
️️️️
К. Солер
Желтая карточка
С. Дардер
70'
Замена
Д. Вильяэрмоса
️️️️
Ф. Мерида
69'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Х. Пуадо
69'
69'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Э. Джемерт
Замена
Н. Меламед
️️️️
О. Мелендо
58'
ГОЛ! 1:1!
Р. де Томас
45'
+2
Желтая карточка
Р. де Томас
45'
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Корреа
Желтая карточка
Ф. Мерида
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
10
Урош Рачич
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эспаньол
13
Ойер
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
3-1-3-2-1
13
Лопес
6
Кабрера
21
Гомес
22
Санчес
5
Лопес
10
Дардер
8
Мерида
52
Вилена
7
Пуадо
21
Мелендо
9
де Томас
3-3-2-2
24
Силлессен
20
Фулкье
15
Альдрете
5
Джемерт
14
Корреа
10
Рачич
14
Гайя
18
Солер
6
Мориба
10
Андре
9
Гомес
52
Вилена
12
Вила
12
Вила
52
Вилена
8
Мерида
6
Вильяэрмоса
6
Вильяэрмоса
8
Мерида
21
Мелендо
10
Меламед
10
Меламед
21
Мелендо
7
Пуадо
23
Эмбарба
23
Эмбарба
7
Пуадо
5
Лопес
17
Каррерас
17
Каррерас
5
Лопес
10
Андре
90
Черышев
90
Черышев
10
Андре
18
Солер
17
Хиль
17
Хиль
18
Солер
10
Рачич
11
Гедеш
11
Гедеш
10
Рачич
5
Джемерт
80
Муса
80
Муса
5
Джемерт
Остались в запасе
Эспаньол
Валенсия
13
Ойер
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
25
Георгий Мамардашвили
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Эспаньол - Валенсия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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