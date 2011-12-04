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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эспаньол
Валенсия - Эспаньол: обзор матча 04 декабря 2011
Валенсия
04.12.2011, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
6'
Т. Коста (П)
80'
Р. Сольдадо
69'
Э. Морено
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Эспаньол
Желтая карточка
Р. Родригес
Травма
Р. Сольдадо
Замена
Бакари
️️️️
А. Васкес
Желтая карточка
Ж. Альба
ГОЛ! 2:1!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Т. Коста
Замена
Р. Баэна
️️️️
К. Гомес
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
А. Адурис
ГОЛ! 1:1!
Э. Морено
Пас отдал
Тьеви
Замена
Жонас
️️️️
П. Пьятти
Желтая карточка
П. Эрнандес
Замена
Р. Фонте
️️️️
Э. Галан
Желтая карточка
Тьеви
Желтая карточка
М. Топал
Желтая карточка
Э. Галан
Замена
Бруно
️️️️
А. Барраган
Желтая карточка
В. Вайсс
Желтая карточка
Т. Коста
Желтая карточка
Ж. Амат
Желтая карточка
А. Рами
Желтая карточка
А. Барраган
18'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Коста
Желтая карточка
Д. Вила
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Жорди Альба
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
18
Хуан Форлин
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
7
Владимир Вайсс
ПВ
23
Тьеви
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Бруно
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
38
Альберт Каналь
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
15
Рауль Баэна
ЦП
9
Бакари
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
4-2-3-1
25
Алвес
22
Матье
5
Деальберт
23
Рами
19
Барраган
5
Топал
8
Коста
10
Пьятти
19
Эрнандес
18
Альба
20
Адурис
4-2-3-1
1
Альварес
14
Галан
15
Морено
5
Родригес
12
Вила
18
Форлин
6
Гомес
23
Тьеви
25
Верду
7
Вайсс
9
Васкес
19
Барраган
2
Бруно
2
Бруно
19
Барраган
10
Пьятти
17
Жонас
17
Жонас
10
Пьятти
20
Адурис
9
Сольдадо
9
Сольдадо
20
Адурис
9
Васкес
9
Бакари
9
Бакари
9
Васкес
6
Гомес
15
Баэна
15
Баэна
6
Гомес
14
Галан
17
Фонте
17
Фонте
14
Галан
Остались в запасе
Валенсия
Эспаньол
8
Софиан Фегули
ОП
13
Висенте Гуаита
ВР
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
38
Альберт Каналь
ЦЗ
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
13
Висенте Гуаита
ВР
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
Остались в запасе
38
Альберт Каналь
ЦЗ
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Валенсия - Эспаньол
6
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
6
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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