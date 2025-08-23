24 августа на стадионе «Крэйвен Коттэдж» состоится матч второго тура Премьер-лиги, в котором «Фулхэм» примет «Манчестер Юнайтед». Обе команды стартовали с неудач, и этот поединок становится принципиальным в борьбе за первые очки нового сезона.

«Фулхэм»

Хозяева начали сезон с боевой ничьи на выезде против «Брайтона» (1:1). При этом статистика последних игр показывает нестабильность обороны: «Фулхэм» пропускает уже десять матчей подряд в чемпионате. Несмотря на уязвимость сзади, в атаке команда действует достаточно активно – девять голов в пяти играх подтверждают, что нападение работает стабильно. Средний показатель результативности составляет 1,8 гола за матч, но при этом и соперники регулярно находят возможности у ворот «Фулхэма».

«Манчестер Юнайтед»

Гости начали сезон с поражения от «Арсенала» (0:1), что усилило вопросы к атакующим действиям. В пяти последних матчах клуб забил всего трижды, в среднем по 0,6 гола за игру. Однако оборона действует куда надeжнее: всего три пропущенных за аналогичный отрезок. При этом негативная серия поражений на выезде насчитывает уже три встречи подряд в Премьер-лиге, что создаeт дополнительное давление на команду перед выездом в Лондон.

Факты о командах

«Фулхэм»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 4 последних встречах подряд

В среднем: 1,8 гола забито, 1,2 пропущено за матч

Пропускает в 13 из 15 последних матчей

«Манчестер Юнайтед»

Проигрывает в 3 последних гостевых матчах Премьер-лиги

Забивает в среднем 0,6 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0,6 гола за игру (последние 5 матчей)

Не проигрывает в 8 из 12 последних игр в чемпионате

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед»

Форма «Фулхэма» в атаке выглядит убедительно, но оборона продолжает допускать ошибки, из-за чего матчи с его участием получаются результативными. «Манчестер Юнайтед» напротив демонстрирует крепкую игру в защите, но испытывает серьeзные проблемы в атакующей линии. Такой контраст делает встречу напряжeнной: хозяева способны использовать поддержку трибун, однако класс гостей выше, и это должно помочь им прервать неудачную серию в гостях.

Рекомендованные ставки

Победа «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Рекомендация: ставка на победу «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 2.10