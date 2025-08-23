Введите ваш ник на сайте
«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 2.10

23 августа 2025 7:43
Фулхэм - Манчестер Юнайтед
24 авг. 2025, воскресенье 18:30 | Англия. Премьер-лига, 2 тур
2.10
Победа «Манчестер Юнайтед»
24 августа на стадионе «Крэйвен Коттэдж» состоится матч второго тура Премьер-лиги, в котором «Фулхэм» примет «Манчестер Юнайтед». Обе команды стартовали с неудач, и этот поединок становится принципиальным в борьбе за первые очки нового сезона.

«Фулхэм»

Хозяева начали сезон с боевой ничьи на выезде против «Брайтона» (1:1). При этом статистика последних игр показывает нестабильность обороны: «Фулхэм» пропускает уже десять матчей подряд в чемпионате. Несмотря на уязвимость сзади, в атаке команда действует достаточно активно – девять голов в пяти играх подтверждают, что нападение работает стабильно. Средний показатель результативности составляет 1,8 гола за матч, но при этом и соперники регулярно находят возможности у ворот «Фулхэма».

«Манчестер Юнайтед»

Гости начали сезон с поражения от «Арсенала» (0:1), что усилило вопросы к атакующим действиям. В пяти последних матчах клуб забил всего трижды, в среднем по 0,6 гола за игру. Однако оборона действует куда надeжнее: всего три пропущенных за аналогичный отрезок. При этом негативная серия поражений на выезде насчитывает уже три встречи подряд в Премьер-лиге, что создаeт дополнительное давление на команду перед выездом в Лондон.

Факты о командах

«Фулхэм»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 4 последних встречах подряд
  • В среднем: 1,8 гола забито, 1,2 пропущено за матч
  • Пропускает в 13 из 15 последних матчей

«Манчестер Юнайтед»

  • Проигрывает в 3 последних гостевых матчах Премьер-лиги
  • Забивает в среднем 0,6 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0,6 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Не проигрывает в 8 из 12 последних игр в чемпионате

Личные встречи
11% (3)
14% (4)
75% (21)
22
Забитых мячей
60
0.79
В среднем за матч
2.14
3:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Кубок, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
1 : 1
02.03.2025
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Фулхэм
0 : 1
26.01.2025
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
16.08.2024
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 2
24.02.2024
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Фулхэм
0 : 1
04.11.2023
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
28.05.2023
Фулхэм
Англия. Кубок, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
3 : 1
19.03.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Фулхэм
1 : 2
13.11.2022
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
18.05.2021
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Фулхэм
1 : 2
20.01.2021
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Фулхэм
0 : 3
09.02.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 1
08.12.2018
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 2
09.02.2014
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 3
02.11.2013
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Фулхэм
0 : 1
02.02.2013
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 4 раунд
Манчестер Юнайтед
4 : 1
26.01.2013
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
25.08.2012
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
26.03.2012
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Фулхэм
0 : 5
21.12.2011
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
09.04.2011
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Фулхэм
2 : 2
22.08.2010
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
14.03.2010
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Фулхэм
3 : 0
19.12.2009
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Фулхэм
2 : 0
21.03.2009
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 1/4 финала
Фулхэм
0 : 4
07.03.2009
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
18.02.2009
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Фулхэм
0 : 3
01.03.2008
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
03.12.2007
Фулхэм
Показать все

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед»

Форма «Фулхэма» в атаке выглядит убедительно, но оборона продолжает допускать ошибки, из-за чего матчи с его участием получаются результативными. «Манчестер Юнайтед» напротив демонстрирует крепкую игру в защите, но испытывает серьeзные проблемы в атакующей линии. Такой контраст делает встречу напряжeнной: хозяева способны использовать поддержку трибун, однако класс гостей выше, и это должно помочь им прервать неудачную серию в гостях.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Рекомендация: ставка на победу «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 2.10

2.10
Победа «Манчестер Юнайтед»
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Фулхэм
Другие прогнозы
23.08.2025
16:00
1.70
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Елимай - Кызыл-Жар
Победа «Елимай»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
23.08.2025
16:15
5.50
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит - Динамо Мх
Победа «Зенита» со счетом 2:0
23.08.2025
16:30
1.74
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт - Вердер
Победа «Айнтрахта»
23.08.2025
16:30
1.95
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион - Штутгарт
Победа «Штутгарта»
23.08.2025
16:30
1.77
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер - Хоффенхайм
Тотал матча больше 3 голов
