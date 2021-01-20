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Фулхэм - Манчестер Юнайтед
Фулхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 20 января 2021
Фулхэм
20.01.2021, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
5'
А. Лукман
21'
Э. Кавани
65'
П. Погба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Манчестер Юнайтед
90'
+5
Замена
Н. Матич
️️️️
Б. Фернандеш
85'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
М. Гринвуд
85'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
А. Марсьяль
Замена
А. Митрович
️️️️
О. Эйна
83'
Замена
М. Лемина
️️️️
Ф. Ангисса
79'
Замена
А. Камара
️️️️
И. Кавалейру
71'
Желтая карточка
О. Эйна
69'
65'
ГОЛ! 1:2!
П. Погба
Желтая карточка
Д. Брайан
62'
21'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кавани
Желтая карточка
Ф. Ангисса
12'
10'
Желтая карточка
П. Погба
ГОЛ! 1:0!
А. Лукман
Пас отдал
Ф. Ангисса
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
7
Фред
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
17
Джошуа Онома
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
3-2-3-2
23
Ареоля
34
Эйна
2
Андерсен
4
Адарабиойо
23
Брайан
2
Тете
99
Ангисса
6
Рид
20
Лофтус-Чик
8
Иван Кавалейру
11
Лукман
4-3-1-2
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
3
Байи
5
Магуайр
23
Шоу
8
Погба
7
Фред
11
Гринвуд
8
Фернандеш
9
Марсьяль
10
Кавани
99
Ангисса
99
Лемина
99
Лемина
99
Ангисса
34
Эйна
9
Митрович
9
Митрович
34
Эйна
8
Иван Кавалейру
33
Камара
33
Камара
8
Иван Кавалейру
8
Фернандеш
18
Матич
18
Матич
8
Фернандеш
9
Марсьяль
8
Мактоминей
8
Мактоминей
9
Марсьяль
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
11
Гринвуд
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
92
Нискенс Кебану
ЛВ
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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