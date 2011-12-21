Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Манчестер Юнайтед
Фулхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 21 декабря 2011
Фулхэм
21.12.2011, среда, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
0 : 5
Завершен
Манчестер Юнайтед
5'
Д. Уэлбек
25'
Нани
41'
Р. Гиггз
85'
У. Руни
88'
Д. Бербатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 0:5!
Д. Бербатов
Пас отдал
Л. Валенсия
ГОЛ! 0:4!
У. Руни
Пас отдал
Р. Гиггз
Замена
Б. Замора
️️️️
К. Демпси
Замена
Д. Бербатов
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
С. Келли
️️️️
К. Бэйрд
Желтая карточка
К. Бэйрд
Замена
П. Джи Сун
️️️️
Э. Янг
Травма
Э. Янг
ГОЛ! 0:3!
Р. Гиггз
Пас отдал
Нани
ГОЛ! 0:2!
Нани
Пас отдал
Р. Гиггз
18'
Замена
Э. Янг
️️️️
Ф. Джонс
17'
Травма
Ф. Джонс
ГОЛ! 0:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Нани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЛП
20
Диксон Этуху
ОП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ОП
8
Мусса Дембеле
АП
22
Брайан Руис
ПП
17
Энди Джонсон
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
15
Марцел Геков
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Стокдейл
6
Риисе
4
Хангеланд
14
Сендерос
22
Бэйрд
20
Этуху
13
Мерфи
2
Демпси
22
Руис
8
Дембеле
17
Джонсон
4-3-1-2
1
Линдегаард
6
Смоллинг
35
Эванс
4
Джонс
27
Эвра
25
Валенсия
11
Гиггз
16
Кэррик
17
Нани
32
Руни
18
Уэлбек
22
Бэйрд
12
Келли
12
Келли
22
Бэйрд
2
Демпси
25
Замора
25
Замора
2
Демпси
4
Джонс
15
Янг
15
Янг
4
Джонс
Янг
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
Янг
18
Уэлбек
10
Бербатов
10
Бербатов
18
Уэлбек
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
15
Марцел Геков
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
15
Марцел Геков
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Скоулз высказался о новом тренере «МЮ»: «У него репутация подружки невесты»
Вчера, 17:54
1
«Манчестер Юнайтед» выпустил заявление после ухода Кэррика
Вчера, 15:55
Канчельскис оценил нового главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:52
1
«Манчестер Юнайтед» официально избавился от Кэррика
Вчера, 13:50
3
«Манчестер Юнайтед» уволил Кэррика
Вчера, 12:35
3
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Скоулз высказался о новом тренере «МЮ»: «У него репутация подружки невесты»
Вчера, 17:54
1
«Манчестер Юнайтед» выпустил заявление после ухода Кэррика
Вчера, 15:55
Канчельскис оценил нового главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:52
1
«Манчестер Юнайтед» официально избавился от Кэррика
Вчера, 13:50
3
«Манчестер Юнайтед» уволил Кэррика
Вчера, 12:35
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+