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Фулхэм - Манчестер Юнайтед
Фулхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 02 февраля 2013
Фулхэм
02.02.2013, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
78'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Манчестер Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
У. Руни
84'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Нани
Замена
М. Петрич
️️️️
А. Дежага
81'
78'
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
Пас отдал
П. Эвра
74'
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Т. Клеверли
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
Г. Карагунис
66'
64'
Замена
Чичарито
️️️️
Л. Валенсия
Желтая карточка
К. Бэйрд
63'
Замена
А. Хьюз
️️️️
Б. Хангеланд
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
(К)
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
16
Дэмьен Дафф
ЛП
14
Георгиос Карагунис
ОП
22
Крис Бэйрд
ОП
22
Брайан Руис
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-2-3-1
32
Шварцер
6
Риисе
14
Сендерос
4
Хангеланд
27
Ритер
14
Карагунис
22
Бэйрд
16
Дафф
22
Руис
21
Дежага
23
Родальега
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
2
Рафаэл
35
Эванс
5
Фердинанд
27
Эвра
16
Кэррик
25
Валенсия
8
Клеверли
32
Руни
17
Нани
32
ван Перси
4
Хангеланд
3
Хьюз
3
Хьюз
4
Хангеланд
14
Карагунис
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
14
Карагунис
21
Дежага
33
Петрич
33
Петрич
21
Дежага
8
Клеверли
11
Гиггз
11
Гиггз
8
Клеверли
25
Валенсия
14
Чичарито
14
Чичарито
25
Валенсия
17
Нани
18
Уэлбек
18
Уэлбек
17
Нани
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
13
Нил Этеридж
ВР
29
Саймон Дэйвис
ЛП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
29
Саймон Дэйвис
ЛП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:25 (прямая)
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