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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Манчестер Юнайтед - Фулхэм: обзор матча 16 августа 2024
Манчестер Юнайтед
16.08.2024, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
87'
Д. Зиркзее
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Фулхэм
90'
+1
Замена
Х. Рид
️️️️
А. Перейра
90'
+1
Замена
Д. Стэнсфилд
️️️️
С. Лукич
ГОЛ! 1:0!
Д. Зиркзее
Пас отдал
А. Гарначо
87'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
К. Мэйну
84'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Н. Мазрауи
81'
Замена
М. де Лигт
️️️️
Г. Магуайр
81'
78'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
А. Траоре
78'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Р. Муньис
73'
Желтая карточка
Т. Кэрни
70'
Желтая карточка
А. Перейра
64'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Э. Смит-Роу
Замена
А. Гарначо
️️️️
А. Диалло
61'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
М. Маунт
61'
Желтая карточка
Г. Магуайр
42'
26'
Желтая карточка
К. Бейсси
Желтая карточка
М. Маунт
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
8
Андреас Перейра
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
15
Тоби Колльер
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Онана
2
Далот
5
Магуайр
6
Мартинес
3
Мазрауи
5
Каземиро
37
Мэйну
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
16
Диалло
7
Маунт
4-1-3-2
1
Лено
2
Тете
3
Бейсси
6
Диоп
33
Робинсон
23
Лукич
24
Траоре
8
Перейра
17
Ивоби
9
Муньис
32
Смит-Роу
5
Магуайр
4
де Лигт
4
де Лигт
5
Магуайр
3
Мазрауи
35
Эванс
35
Эванс
3
Мазрауи
37
Мэйну
8
Мактоминей
8
Мактоминей
37
Мэйну
16
Диалло
17
Гарначо
17
Гарначо
16
Диалло
7
Маунт
11
Зиркзее
11
Зиркзее
7
Маунт
8
Перейра
6
Рид
6
Рид
8
Перейра
32
Смит-Роу
10
Кэрни
10
Кэрни
32
Смит-Роу
24
Траоре
10
Уилсон
10
Уилсон
24
Траоре
23
Лукич
28
Стэнсфилд
28
Стэнсфилд
23
Лукич
9
Муньис
9
Хименес
9
Хименес
9
Муньис
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
1
Алтай Баиндыр
ВР
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
13
Стивен Бенда
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Фулхэм
2
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
8
Нарушения
12
10
Офсайды
3
1
Количество передач
474
380
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
2.51
0.42
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Олд Траффорд
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