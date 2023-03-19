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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Манчестер Юнайтед - Фулхэм: обзор матча 19 марта 2023
Манчестер Юнайтед
19.03.2023, воскресенье, 19:30
Англия. Кубок, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Фулхэм
75'
Б. Фернандеш (П)
77'
М. Забитцер
90+6'
Б. Фернандеш
50'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Фулхэм
ГОЛ! 3:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Фред
90'
+6
89'
Замена
С. Соареш
️️️️
К. Тете
89'
Замена
М. Соломон
️️️️
Б. Рид
89'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Х. Рид
89'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
Замена
Фред
️️️️
М. Рэшфорд
83'
ГОЛ! 2:1!
М. Забитцер
Пас отдал
Л. Шоу
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Фернандеш
75'
72'
Красная карточка
А. Митрович
72'
Красная карточка
Виллиан
67'
Желтая карточка
Э. Робинсон
Замена
Антони
️️️️
С. Мактоминей
58'
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Пас отдал
И. Диоп
Желтая карточка
Г. Магуайр
21'
18'
Желтая карточка
А. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
37
Кобби Мэйну
ЦП
7
Фред
ЦП
7
Антони
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
15
Магуайр
6
Мартинес
29
Ван-Биссака
8
Мактоминей
20
Забитцер
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
19
Санчо
9
Вегхорст
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
6
Диоп
3
Рим
33
Робинсон
36
Палинья
6
Рид
14
Рид
8
Перейра
10
Виллиан
9
Митрович
9
Рэшфорд
7
Фред
7
Фред
9
Рэшфорд
8
Мактоминей
7
Антони
7
Антони
8
Мактоминей
2
Тете
21
Соареш
21
Соареш
2
Тете
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
14
Рид
10
Соломон
10
Соломон
14
Рид
6
Рид
7
Джеймс
7
Джеймс
6
Рид
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Марек Родак
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Фулхэм
1
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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