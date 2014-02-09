Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Манчестер Юнайтед - Фулхэм: обзор матча 09 февраля 2014
Манчестер Юнайтед
09.02.2014, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Фулхэм
78'
Р. ван Перси
80'
М. Кэррик
18'
С. Сидуэлл
90+5'
Д. Бент
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Фулхэм
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Д. Бент
81'
Замена
Л. Коул
️️️️
В. Квист
ГОЛ! 2:1!
М. Кэррик
80'
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Х. Мата
78'
Замена
Чичарито
️️️️
Э. Янг
68'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Рафаэл
68'
63'
Замена
С. Паркер
️️️️
Р. Танниклифф
Замена
А. Янузай
️️️️
Д. Флетчер
60'
46'
Замена
Д. Бент
️️️️
М. Танкович
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Сидуэлл
Пас отдал
Л. Холтби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
64
Хуан Мата
АП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
5
Дэн Берн
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
15
Киран Ричардсон
ЛП
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
8
Райан Танниклифф
ПП
22
Муамер Танкович
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
29
Ларнелл Коул
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
3-2-2-2-1
43
Де Хеа
27
Эвра
15
Видич
6
Смоллинг
15
Янг
2
Рафаэл
16
Кэррик
24
Флетчер
64
Мата
32
Руни
32
ван Перси
4-5-1
1
Стекеленбург
27
Ритер
5
Хейтинга
5
Берн
6
Риисе
8
Танниклифф
90
Холтби
14
Сидуэлл
6
Квист
15
Ричардсон
22
Танкович
2
Рафаэл
25
Валенсия
25
Валенсия
2
Рафаэл
24
Флетчер
24
Янузай
24
Янузай
24
Флетчер
15
Янг
14
Чичарито
14
Чичарито
15
Янг
6
Квист
29
Коул
29
Коул
6
Квист
8
Танниклифф
8
Паркер
8
Паркер
8
Танниклифф
22
Танкович
10
Бент
10
Бент
22
Танкович
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Дэвид Стокдейл
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Олд Траффорд
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Морган одним словом отреагировал на назначение Почеттино в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 10:10
Уволенный Кэррик обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»
13 ноября
1
Почеттино расплакался на пресс-конференции после назначения в «МЮ»
13 ноября
9
«Манчестер Юнайтед» официально назначил нового тренера
13 ноября
3
Фанатка «МЮ» последний раз показала грудь в рамках своего челленджа
13 ноября
3
Морган одним словом отреагировал на назначение Почеттино в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 10:10
Уволенный Кэррик обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»
13 ноября
1
Почеттино расплакался на пресс-конференции после назначения в «МЮ»
13 ноября
9
«Манчестер Юнайтед» официально назначил нового тренера
13 ноября
3
Фанатка «МЮ» последний раз показала грудь в рамках своего челленджа
13 ноября
3
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+