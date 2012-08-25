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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Манчестер Юнайтед - Фулхэм: обзор матча 25 августа 2012
Манчестер Юнайтед
25.08.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
3 : 2
Завершен
Фулхэм
10'
Р. ван Перси
36'
С. Кагава
41'
Рафаэл
3'
Д. Дафф
64'
Н. Видич (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Травма
У. Руни
90'
+5
81'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
М. Диарра
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Андерсон
81'
72'
Замена
У. Родальега
️️️️
М. Петрич
Замена
У. Руни
️️️️
С. Кагава
68'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Э. Янг
68'
64'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Н. Видич
Пас отдал
М. Бриггс
62'
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
А. Качаниклич
ГОЛ! 3:1!
Рафаэл
Пас отдал
Э. Янг
41'
ГОЛ! 2:1!
С. Кагава
Пас отдал
Т. Клеверли
36'
35'
Желтая карточка
Б. Хангеланд
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
П. Эвра
10'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дафф
Пас отдал
Б. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Майкл Кэррик
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
(К)
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЛП
9
Махамаду Диарра
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
22
Брайан Руис
АП
16
Дэмьен Дафф
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
3-2-2-2-1
43
Де Хеа
27
Эвра
16
Кэррик
15
Видич
15
Янг
2
Рафаэл
28
Андерсон
8
Клеверли
10
Кагава
25
Валенсия
32
ван Перси
4-4-1-1
32
Шварцер
27
Ритер
3
Хьюз
4
Хангеланд
3
Бриггс
16
Дафф
9
Диарра
8
Дембеле
20
Качаниклич
22
Руис
33
Петрич
28
Андерсон
11
Гиггз
11
Гиггз
28
Андерсон
15
Янг
18
Уэлбек
18
Уэлбек
15
Янг
10
Кагава
32
Руни
32
Руни
10
Кагава
9
Диарра
22
Бэйрд
22
Бэйрд
9
Диарра
20
Качаниклич
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
20
Качаниклич
33
Петрич
23
Родальега
23
Родальега
33
Петрич
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
1
Андерс Линдегаард
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:55 (прямая)
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