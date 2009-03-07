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Расписание матчей
Англия. Кубок
Фулхэм - Манчестер Юнайтед
Фулхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 07 марта 2009
Фулхэм
07.03.2009, суббота, 20:15
Англия. Кубок, 1/4 финала
0 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
19'
К. Тевес
35'
К. Тевес
50'
У. Руни
81'
П. Джи Сун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Фулхэм - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 0:4!
П. Джи Сун
Желтая карточка
О. Дакур
Желтая карточка
Д. Пэйнтсил
ГОЛ! 0:3!
У. Руни
ГОЛ! 0:2!
К. Тевес
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Тевес
Пас отдал
У. Руни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
(К)
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЛП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
29
Саймон Дэйвис
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
(К)
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
16
Оливье Дакур
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Эрик Невланд
ЦФ
15
Диоманси Камара
ЦФ
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-4-1
32
Шварцер
15
Кончески
3
Хьюз
4
Хангеланд
44
Пэйнтсил
2
Демпси
13
Мерфи
20
Этуху
29
Дэйвис
25
Замора
4-4-2
1
ван дер Сар
16
О'Ши
5
Фердинанд
15
Видич
27
Эвра
28
Андерсон
24
Флетчер
16
Кэррик
33
Пак Джи Сун
32
Руни
32
Тевес
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
16
Оливье Дакур
ЦП
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
20
Золтан Гера
АП
15
Эрик Невланд
ЦФ
15
Диоманси Камара
ЦФ
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
16
Оливье Дакур
ЦП
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
20
Золтан Гера
АП
15
Эрик Невланд
ЦФ
15
Диоманси Камара
ЦФ
Остались в запасе
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"7ТВ" 20:15 (прямая)
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