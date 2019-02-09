Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Манчестер Юнайтед
Фулхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 09 февраля 2019
Фулхэм
09.02.2019, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
14'
П. Погба
23'
А. Марсьяль
65'
П. Погба (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Манчестер Юнайтед
90'
Желтая карточка
Д. Де Хеа
Желтая карточка
А. Митрович
90'
85'
Замена
Э. Байи
️️️️
А. Эррера
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
Д. Брайан
81'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Р. Бабел
77'
74'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
П. Погба
70'
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Марсьяль
65'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
П. Погба
Замена
С. Кристи
️️️️
А. Шюррле
53'
43'
Желтая карточка
Н. Матич
Желтая карточка
К. Чамберс
38'
Желтая карточка
Д. Брайан
25'
23'
ГОЛ! 0:2!
А. Марсьяль
Пас отдал
Ф. Джонс
14'
ГОЛ! 0:1!
П. Погба
Пас отдал
А. Марсьяль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Фулхэм
31
Фабри
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
3-2-2-3
15
Серхио Рико
23
Ле Марша
3
Рим
12
Чамберс
23
Брайан
3
Одои
14
Сери
20
Шюррле
9
Митрович
8
Бабел
10
Вьетто
4-1-2-1-2
43
Де Хеа
2
Далот
6
Смоллинг
4
Джонс
23
Шоу
18
Матич
21
Эррера
8
Погба
64
Мата
9
Лукаку
9
Марсьяль
23
Брайан
30
Сессеньон
30
Сессеньон
23
Брайан
20
Шюррле
29
Кристи
29
Кристи
20
Шюррле
8
Бабел
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Бабел
21
Эррера
3
Байи
3
Байи
21
Эррера
8
Погба
8
Мактоминей
8
Мактоминей
8
Погба
9
Марсьяль
4
Санчес
4
Санчес
9
Марсьяль
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
99
Франк Ангисса
ЦП
92
Нискенс Кебану
ЛВ
31
Фабри
ВР
11
Флойд Айите
ЦП
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
92
Нискенс Кебану
ЛВ
31
Фабри
ВР
11
Флойд Айите
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
09:00
Самый дорогой футболист «Галатасарая» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 23:23
6
Аршавин уничижительно высказался о составе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 19:48
4
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:55
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
19 ноября
6
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:55
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
09:00
Самый дорогой футболист «Галатасарая» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 23:23
6
Аршавин уничижительно высказался о составе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 19:48
4
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
19 ноября
6
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
18 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+