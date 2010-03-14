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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Манчестер Юнайтед - Фулхэм: обзор матча 14 марта 2010
Манчестер Юнайтед
14.03.2010, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Фулхэм
47'
У. Руни
85'
У. Руни
88'
Д. Бербатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Фулхэм
ГОЛ! 3:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
П. Джи Сун
Замена
Фабио
️️️️
Г. Невилл
ГОЛ! 2:0!
У. Руни
Пас отдал
Д. Бербатов
Замена
П. Джи Сун
️️️️
Л. Валенсия
Замена
Э. Невланд
️️️️
К. Демпси
Замена
Д. Грининг
️️️️
Б. Хангеланд
Желтая карточка
Д. Мерфи
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
Нани
Замена
Д. Дафф
️️️️
С. Дэйвис
Желтая карточка
Л. Валенсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
15
Неманья Видич
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЛП
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
3
Никки Шори
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
13
Дэнни Мерфи
ЛП
20
Золтан Гера
ЦП
22
Крис Бэйрд
ЦП
2
Клинт Демпси
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
29
Саймон Дэйвис
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
45
Оливер Гилл
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
22
Пол Скоулз
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
27
Фредрик Стоор
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
15
Эрик Невланд
ЦФ
4-3-1-2
1
ван дер Сар
15
Видич
27
Эвра
5
Фердинанд
0
Невилл
16
Кэррик
24
Флетчер
25
Валенсия
17
Нани
32
Руни
10
Бербатов
4-4-2
32
Шварцер
12
Келли
3
Хьюз
3
Шори
4
Хангеланд
2
Демпси
20
Гера
22
Бэйрд
13
Мерфи
29
Дэйвис
25
Замора
0
Невилл
2
Фабио
2
Фабио
0
Невилл
25
Валенсия
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
25
Валенсия
4
Хангеланд
14
Грининг
14
Грининг
4
Хангеланд
29
Дэйвис
16
Дафф
16
Дафф
29
Дэйвис
2
Демпси
15
Невланд
15
Невланд
2
Демпси
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
45
Оливер Гилл
ЦЗ
29
Томаш Кушчак
ВР
22
Пол Скоулз
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
27
Фредрик Стоор
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
45
Оливер Гилл
ЦЗ
29
Томаш Кушчак
ВР
22
Пол Скоулз
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
27
Фредрик Стоор
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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