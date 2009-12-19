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Фулхэм - Манчестер Юнайтед
Фулхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 19 декабря 2009
Фулхэм
19.12.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
23'
Д. Мерфи
47'
Б. Замора
75'
Д. Дафф
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Манчестер Юнайтед
Замена
Э. Невланд
️️️️
Б. Замора
+2
Замена
К. Дикгакой
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Д. Грининг
️️️️
Д. Дафф
ГОЛ! 3:0!
Д. Дафф
Пас отдал
Б. Замора
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
М. Оуэн
Замена
Д. Бербатов
️️️️
Д. Гибсон
Замена
Фабио
️️️️
Р. Де Лат
ГОЛ! 2:0!
Б. Замора
Пас отдал
К. Демпси
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерфи
Желтая карточка
П. Скоулз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
20
Золтан Гера
ЛП
22
Крис Бэйрд
ЦП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
2
Клинт Демпси
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЛП
28
Андерсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
32
Габриэль Обертан
ПП
18
Зоран Тошич
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
4-4-2
32
Шварцер
15
Кончески
3
Хьюз
4
Хангеланд
44
Пэйнтсил
20
Гера
22
Бэйрд
13
Мерфи
16
Дафф
25
Замора
2
Демпси
4-4-2
29
Кушчак
24
Флетчер
2
Де Лат
16
Кэррик
27
Эвра
25
Валенсия
28
Андерсон
22
Скоулз
24
Гибсон
10
Оуэн
32
Руни
16
Дафф
14
Грининг
14
Грининг
16
Дафф
13
Мерфи
15
Дикгакой
15
Дикгакой
13
Мерфи
25
Замора
15
Невланд
15
Невланд
25
Замора
2
Де Лат
2
Фабио
2
Фабио
2
Де Лат
10
Оуэн
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Оуэн
24
Гибсон
10
Бербатов
10
Бербатов
24
Гибсон
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
12
Бен Фостер
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
32
Габриэль Обертан
ПП
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
32
Габриэль Обертан
ПП
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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