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Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Манчестер Юнайтед - Фулхэм: обзор матча 03 декабря 2007
Манчестер Юнайтед
03.12.2007, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Фулхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Фулхэм
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0
0
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0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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Манчестер Юнайтед
Фулхэм
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
14:09
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
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Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
01:23
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АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
Вчера, 21:30
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«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
14:09
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
10:03
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
01:23
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АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
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«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
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