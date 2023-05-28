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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Манчестер Юнайтед - Фулхэм: обзор матча 28 мая 2023
Манчестер Юнайтед
28.05.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 1
Завершен
Фулхэм
39'
Д. Санчо
55'
Б. Фернандеш
19'
К. Тете
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Желтая карточка
С. Мактоминей
87'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Б. Фернандеш
84'
80'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Т. Кэрни
80'
Замена
К. Винисиус
️️️️
А. Митрович
78'
Желтая карточка
А. Митрович
Замена
В. Вегхорст
️️️️
М. Рэшфорд
77'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Каземиро
67'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
А. Гарначо
67'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Фред
66'
66'
Замена
Х. Рид
️️️️
С. Лукич
66'
Замена
М. Соломон
️️️️
Х. Уилсон
ГОЛ! 2:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Фред
55'
51'
Желтая карточка
Ж. Палинья
ГОЛ! 1:1!
Д. Санчо
39'
25'
Пенальти не реализован!
А. Митрович
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Тете
Пас отдал
Виллиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Манор Соломон
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
24
Мэтт Дибли-Диас
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
3
Маласья
5
Магуайр
29
Линделеф
2
Далот
5
Каземиро
7
Фред
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
19
Санчо
17
Гарначо
4-1-2-2-1
1
Лено
2
Тете
4
Адарабиойо
6
Диоп
33
Робинсон
36
Палинья
23
Лукич
10
Кэрни
10
Уилсон
10
Виллиан
9
Митрович
5
Каземиро
8
Мактоминей
8
Мактоминей
5
Каземиро
7
Фред
24
Эриксен
24
Эриксен
7
Фред
8
Фернандеш
28
Пельистри
28
Пельистри
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Вегхорст
9
Вегхорст
9
Рэшфорд
17
Гарначо
9
Марсьяль
9
Марсьяль
17
Гарначо
23
Лукич
6
Рид
6
Рид
23
Лукич
10
Уилсон
10
Соломон
10
Соломон
10
Уилсон
10
Кэрни
7
Джеймс
7
Джеймс
10
Кэрни
9
Митрович
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Митрович
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Марек Родак
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
24
Мэтт Дибли-Диас
ЦП
14
Бобби Рид
АП
92
Нискенс Кебану
ЛВ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
24
Мэтт Дибли-Диас
ЦП
14
Бобби Рид
АП
92
Нискенс Кебану
ЛВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Фулхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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