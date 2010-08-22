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Фулхэм - Манчестер Юнайтед
Фулхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 22 августа 2010
Фулхэм
22.08.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
58'
С. Дэйвис
90'
Б. Хангеланд
11'
П. Скоулз
84'
Б. Хангеланд (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Д. Грининг
+2
Замена
З. Гера
️️️️
С. Дэйвис
+1
ГОЛ! 2:2!
Б. Хангеланд
Пас отдал
Д. Дафф
Пенальти не реализован!
Нани
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Б. Хангеланд
Пас отдал
Нани
Замена
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Л. Валенсия
Замена
М. Оуэн
️️️️
Чичарито
Желтая карточка
Д. Дафф
Желтая карточка
Д. Эванс
Замена
Нани
️️️️
П. Джи Сун
Замена
М. Дембеле
️️️️
К. Демпси
ГОЛ! 1:1!
С. Дэйвис
Пас отдал
Б. Замора
Желтая карточка
Л. Валенсия
11'
ГОЛ! 0:1!
П. Скоулз
Пас отдал
Д. Бербатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
20
Диксон Этуху
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
2
Клинт Демпси
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
20
Золтан Гера
АП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
4-4-2
13
Стокдейл
15
Кончески
3
Хьюз
4
Хангеланд
44
Пэйнтсил
29
Дэйвис
20
Этуху
13
Мерфи
16
Дафф
25
Замора
2
Демпси
4-4-2
1
ван дер Сар
16
О'Ши
35
Эванс
15
Видич
27
Эвра
25
Валенсия
22
Скоулз
24
Флетчер
33
Пак Джи Сун
14
Чичарито
10
Бербатов
2
Демпси
8
Дембеле
8
Дембеле
2
Демпси
29
Дэйвис
20
Гера
20
Гера
29
Дэйвис
25
Валенсия
11
Гиггз
11
Гиггз
25
Валенсия
33
Пак Джи Сун
17
Нани
17
Нани
33
Пак Джи Сун
14
Чичарито
10
Оуэн
10
Оуэн
14
Чичарито
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"Россия 2" - 18:40 (прямая)
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