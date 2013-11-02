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Фулхэм - Манчестер Юнайтед
Фулхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 02 ноября 2013
Фулхэм
02.11.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
64'
А. Качаниклич
10'
Л. Валенсия
20'
Р. ван Перси
22'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Манчестер Юнайтед
Замена
Д. Бент
️️️️
С. Паркер
83'
Замена
А. Таарабт
️️️️
Б. Руис
72'
ГОЛ! 1:3!
А. Качаниклич
Пас отдал
К. Ричардсон
64'
Замена
А. Качаниклич
️️️️
А. Дежага
60'
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
58'
51'
Желтая карточка
Л. Валенсия
46'
Замена
М. Феллайни
️️️️
Д. Эванс
46'
Замена
С. Кагава
️️️️
Рафаэл
46'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Т. Клеверли
Желтая карточка
А. Дежага
32'
22'
ГОЛ! 0:3!
У. Руни
Пас отдал
Р. ван Перси
20'
ГОЛ! 0:2!
Р. ван Перси
Пас отдал
А. Янузай
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Валенсия
Пас отдал
У. Руни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЛП
8
Скотт Паркер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
8
Том Клеверли
ОП
4
Фил Джонс
ОП
32
Уэйн Руни
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
ЦФ
4-4-2
1
Стекеленбург
15
Ричардсон
14
Сендерос
45
Аморебиета
27
Ритер
23
Касами
8
Паркер
14
Сидуэлл
21
Дежага
22
Руис
10
Бербатов
4-2-1-2-1
43
Де Хеа
2
Рафаэл
35
Эванс
15
Видич
27
Эвра
8
Клеверли
4
Джонс
25
Валенсия
24
Янузай
32
Руни
32
ван Перси
21
Дежага
20
Качаниклич
20
Качаниклич
21
Дежага
22
Руис
49
Таарабт
49
Таарабт
22
Руис
8
Паркер
10
Бент
10
Бент
8
Паркер
8
Клеверли
6
Смоллинг
6
Смоллинг
8
Клеверли
35
Эванс
25
Феллайни
25
Феллайни
35
Эванс
2
Рафаэл
10
Кагава
10
Кагава
2
Рафаэл
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Нани
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Нани
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 18:55 (прямая)
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