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Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Манчестер Юнайтед - Фулхэм: обзор матча 09 апреля 2011
Манчестер Юнайтед
09.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Фулхэм
12'
Д. Бербатов
32'
Л. Валенсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Замена
М. Кэррик
️️️️
Нани
Замена
Д. Грининг
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Фабио
️️️️
Андерсон
Замена
М. Оуэн
️️️️
Л. Валенсия
Замена
З. Гера
️️️️
Д. Этуху
Желтая карточка
Д. Мерфи
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
М. Дембеле
ГОЛ! 2:0!
Л. Валенсия
Пас отдал
Нани
ГОЛ! 1:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
Нани
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Фулхэм
32
Марк Шварцер
(К)
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
2
Клинт Демпси
ПП
8
Мусса Дембеле
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Золтан Гера
АП
4-4-1-1
29
Кушчак
27
Эвра
15
Видич
6
Смоллинг
16
О'Ши
28
Андерсон
24
Гибсон
22
Скоулз
25
Валенсия
17
Нани
10
Бербатов
4-3-1-2
32
Шварцер
22
Бэйрд
4
Хангеланд
3
Хьюз
30
Сальсидо
2
Демпси
13
Мерфи
20
Этуху
5
Какута
25
Замора
8
Дембеле
28
Андерсон
2
Фабио
2
Фабио
28
Андерсон
17
Нани
16
Кэррик
16
Кэррик
17
Нани
25
Валенсия
10
Оуэн
10
Оуэн
25
Валенсия
8
Дембеле
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
8
Дембеле
13
Мерфи
14
Грининг
14
Грининг
13
Мерфи
20
Этуху
20
Гера
20
Гера
20
Этуху
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Остались в запасе
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:55 (прямая)
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