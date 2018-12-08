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Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Манчестер Юнайтед - Фулхэм: обзор матча 08 декабря 2018
Манчестер Юнайтед
08.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Фулхэм
13'
Э. Янг
28'
Х. Мата
42'
Р. Лукаку
82'
М. Рэшфорд
67'
А. Камара (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Замена
С. Мактоминей
️️️️
М. Рэшфорд
84'
ГОЛ! 4:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Э. Янг
82'
73'
Замена
И. Сиссе
️️️️
А. Шюррле
Замена
Фред
️️️️
Д. Лингард
73'
72'
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
68'
Вторая желтая
Ф. Ангисса
67'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Камара
Замена
М. Рохо
️️️️
К. Смоллинг
58'
46'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Т. Кэрни
46'
Замена
А. Камара
️️️️
А. Митрович
Желтая карточка
Д. Далот
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Х. Мата
42'
31'
Желтая карточка
Ф. Ангисса
ГОЛ! 2:0!
Х. Мата
Пас отдал
М. Рэшфорд
28'
ГОЛ! 1:0!
Э. Янг
Пас отдал
М. Рэшфорд
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
15
Янг
4
Джонс
6
Смоллинг
2
Далот
18
Матич
21
Эррера
77
Лингард
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Лукаку
3-2-4-1
15
Серхио Рико
30
Сессеньон
26
Моусон
3
Рим
3
Одои
23
Брайан
10
Кэрни
20
Шюррле
14
Сери
99
Ангисса
9
Митрович
6
Смоллинг
5
Рохо
5
Рохо
6
Смоллинг
77
Лингард
7
Фред
7
Фред
77
Лингард
9
Рэшфорд
8
Мактоминей
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
20
Шюррле
75
Сиссе
75
Сиссе
20
Шюррле
10
Кэрни
10
Вьетто
10
Вьетто
10
Кэрни
9
Митрович
33
Камара
33
Камара
9
Митрович
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
44
Серхио Ромеро
ВР
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Фулхэм
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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