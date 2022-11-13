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Фулхэм - Манчестер Юнайтед
Фулхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 13 ноября 2022
Фулхэм
13.11.2022, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
61'
Д. Джеймс
14'
К. Эриксен
90+3'
А. Гарначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Манчестер Юнайтед
90'
+3
Желтая карточка
А. Гарначо
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
А. Гарначо
Пас отдал
К. Эриксен
Замена
Д. Онома
️️️️
Т. Кэрни
90'
+2
73'
Замена
А. Гарначо
️️️️
А. Марсьяль
ГОЛ! 1:1!
Д. Джеймс
Пас отдал
Т. Кэрни
61'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Х. Уилсон
59'
56'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Э. Эланга
Желтая карточка
Б. Рид
33'
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Эриксен
Пас отдал
Б. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
77
Кристиан Шекуларац
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Манчестер Юнайтед
1
Натан Бишоп
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
7
Фред
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
3-1-1-3-2
1
Лено
33
Робинсон
3
Рим
6
Диоп
36
Палинья
10
Кэрни
10
Виллиан
8
Перейра
10
Уилсон
95
Винисиус
14
Рид
4-1-3-2
43
Де Хеа
3
Маласья
29
Линделеф
6
Мартинес
23
Шоу
5
Каземиро
19
Эланга
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
24
Эриксен
10
Уилсон
7
Джеймс
7
Джеймс
10
Уилсон
10
Кэрни
17
Онома
17
Онома
10
Кэрни
19
Эланга
8
Мактоминей
8
Мактоминей
19
Эланга
9
Марсьяль
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Марсьяль
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
1
Марек Родак
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
77
Кристиан Шекуларац
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
1
Натан Бишоп
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
7
Фред
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
77
Кристиан Шекуларац
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
7
Фред
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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