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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Манчестер Юнайтед - Фулхэм: обзор матча 26 января 2013
Манчестер Юнайтед
26.01.2013, суббота, 21:30
Англия. Кубок, 4 раунд
4 : 1
Завершен
Фулхэм
3'
Р. Гиггз (П)
50'
У. Руни
52'
Чичарито
66'
Чичарито
76'
А. Хьюз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Фулхэм
76'
ГОЛ! 4:1!
А. Хьюз
Пас отдал
Г. Карагунис
Замена
С. Кагава
️️️️
Андерсон
71'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Р. Гиггз
71'
71'
Замена
А. Дежага
️️️️
Б. Руис
ГОЛ! 4:0!
Чичарито
Пас отдал
Р. Гиггз
66'
61'
Замена
У. Родальега
️️️️
Д. Дафф
Замена
П. Скоулз
️️️️
М. Кэррик
61'
ГОЛ! 3:0!
Чичарито
Пас отдал
У. Руни
52'
ГОЛ! 2:0!
У. Руни
Пас отдал
Андерсон
50'
46'
Замена
Г. Карагунис
️️️️
К. Бэйрд
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Гиггз
Пас отдал
К. Смоллинг
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ОП
28
Андерсон
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЛП
22
Крис Бэйрд
ОП
14
Стив Сидуэлл
ОП
22
Брайан Руис
АП
16
Дэмьен Дафф
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
4-1-2-1-2
43
Де Хеа
27
Эвра
6
Смоллинг
4
Джонс
2
Рафаэл
16
Кэррик
11
Гиггз
28
Андерсон
17
Нани
14
Чичарито
32
Руни
4-2-2-1-1
32
Шварцер
27
Ритер
4
Хангеланд
3
Хьюз
6
Риисе
22
Бэйрд
14
Сидуэлл
16
Дафф
20
Качаниклич
22
Руис
10
Бербатов
16
Кэррик
22
Скоулз
22
Скоулз
16
Кэррик
28
Андерсон
10
Кагава
10
Кагава
28
Андерсон
11
Гиггз
25
Валенсия
25
Валенсия
11
Гиггз
22
Бэйрд
14
Карагунис
14
Карагунис
22
Бэйрд
22
Руис
21
Дежага
21
Дежага
22
Руис
16
Дафф
23
Родальега
23
Родальега
16
Дафф
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
33
Младен Петрич
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:55 (прямая)
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