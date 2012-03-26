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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Манчестер Юнайтед - Фулхэм: обзор матча 26 марта 2012
Манчестер Юнайтед
26.03.2012, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
42'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Замена
П. Скоулз
️️️️
У. Руни
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Р. Фердинанд
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Диарра
Замена
Б. Руис
️️️️
К. Фрей
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Уэлбек
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
Д. Эванс
Травма
П. Погребняк
Желтая карточка
Р. Гиггз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Керим Фрей
ЛП
8
Мусса Дембеле
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
2
Клинт Демпси
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
13
Дэнни Мерфи
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
22
Брайан Руис
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
3-2-3-2
43
Де Хеа
27
Эвра
5
Фердинанд
35
Эванс
15
Янг
2
Рафаэл
16
Кэррик
11
Гиггз
25
Валенсия
32
Руни
18
Уэлбек
4-4-2
32
Шварцер
12
Келли
4
Хангеланд
3
Хьюз
6
Риисе
16
Дафф
8
Дембеле
9
Диарра
11
Фрей
2
Демпси
88
Погребняк
5
Фердинанд
6
Смоллинг
6
Смоллинг
5
Фердинанд
32
Руни
22
Скоулз
22
Скоулз
32
Руни
18
Уэлбек
14
Чичарито
14
Чичарито
18
Уэлбек
9
Диарра
13
Мерфи
13
Мерфи
9
Диарра
11
Фрей
22
Руис
22
Руис
11
Фрей
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
13
Бен Амос
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Олд Траффорд
Посещаемость:
75570 из 75731 зрителей (99%)
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
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