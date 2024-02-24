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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Манчестер Юнайтед - Фулхэм: онлайн-трансляция, 24 февраля
Манчестер Юнайтед
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Фулхэм
89'
Г. Магуайр
65'
К. Бейсси
90+7'
А. Ивоби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Желтая карточка
Б. Фернандеш
90'
+10
90'
+10
Желтая карточка
Т. Кэрни
Замена
Антони
️️️️
В. Линделеф
90'
+9
90'
+7
ГОЛ! 1:2!
А. Ивоби
Пас отдал
А. Траоре
90'
Желтая карточка
Б. Лено
ГОЛ! 1:1!
Г. Магуайр
89'
81'
Замена
И. Диоп
️️️️
Х. Уилсон
Замена
А. Диалло
️️️️
К. Мэйну
80'
77'
Замена
А. Траоре
️️️️
Х. Рид
68'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
65'
ГОЛ! 0:1!
К. Бейсси
Пас отдал
Т. Кастань
Замена
К. Эриксен
️️️️
О. Форсон
53'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Каземиро
53'
45'
+2
Желтая карточка
Х. Уилсон
42'
Желтая карточка
А. Перейра
Желтая карточка
Г. Магуайр
36'
25'
Желтая карточка
Т. Адарабиойо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
11
Омари Форсон
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Харрисон Рид
(К)
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
15
Тоби Колльер
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
24
Адама Траоре
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Онана
19
Варан
5
Магуайр
29
Линделеф
2
Далот
5
Каземиро
37
Мэйну
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
11
Форсон
17
Гарначо
4-2-3-1
1
Лено
21
Кастань
3
Бейсси
4
Адарабиойо
33
Робинсон
6
Рид
23
Лукич
10
Уилсон
8
Перейра
17
Ивоби
9
Муньис
5
Каземиро
8
Мактоминей
8
Мактоминей
5
Каземиро
11
Форсон
24
Эриксен
24
Эриксен
11
Форсон
29
Линделеф
7
Антони
7
Антони
29
Линделеф
37
Мэйну
16
Диалло
16
Диалло
37
Мэйну
10
Уилсон
6
Диоп
6
Диоп
10
Уилсон
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
6
Рид
24
Траоре
24
Траоре
6
Рид
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
15
Тоби Колльер
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
14
Бобби Рид
АП
27
Армандо Броя
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
15
Тоби Колльер
ЦП
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
14
Бобби Рид
АП
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Фулхэм
2
5
Всего ударов по воротам
21
17
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
10
9
Нарушения
6
10
Офсайды
2
1
Количество передач
525
394
Сейвы
3
7
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
10
6
xG (ожидаемые голы)
1.67
1.11
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Олд Траффорд
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