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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Манчестер Юнайтед - Фулхэм: обзор матча 18 мая 2021
Манчестер Юнайтед
18.05.2021, вторник, 20:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
15'
Э. Кавани
76'
Д. Брайан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Фулхэм
90'
+3
Желтая карточка
А. Ареоля
Желтая карточка
Л. Шоу
89'
89'
Замена
К. Тете
️️️️
А. Лукман
87'
Желтая карточка
А. Лукман
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Э. Кавани
87'
Замена
А. Диалло
️️️️
М. Гринвуд
83'
76'
ГОЛ! 1:1!
Д. Брайан
Пас отдал
Б. Рид
63'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Ф. Карвалью
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
С. Мактоминей
62'
51'
Желтая карточка
М. Лемина
32'
Замена
Й. Андерсен
️️️️
Х. Рид
Желтая карточка
Б. Фернандеш
18'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Б. Фернандеш
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Джош Майя
ЦФ
4-3-2-1
43
Де Хеа
23
Шоу
29
Линделеф
4
Туанзебе
29
Ван-Биссака
8
Погба
8
Мактоминей
7
Фред
8
Фернандеш
11
Гринвуд
10
Кавани
3-1-2-3-1
23
Ареоля
3
Рим
4
Адарабиойо
23
Брайан
99
Лемина
99
Ангисса
6
Рид
8
Иван Кавалейру
14
Карвалью
14
Рид
11
Лукман
10
Кавани
6
ван де Бек
6
ван де Бек
10
Кавани
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
8
Мактоминей
11
Гринвуд
16
Диалло
16
Диалло
11
Гринвуд
6
Рид
2
Андерсен
2
Андерсен
6
Рид
11
Лукман
2
Тете
2
Тете
11
Лукман
14
Карвалью
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
14
Карвалью
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
1
Марек Родак
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Фулхэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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