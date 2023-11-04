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Фулхэм - Манчестер Юнайтед
Фулхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 04 ноября 2023
Фулхэм
04.11.2023, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
90+1'
Б. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Р. Хименес
90'
+7
90'
+3
Замена
Р. Варан
️️️️
А. Гарначо
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Ф. Пельистри
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Х. Уилсон
90'
Замена
Р. Хименес
️️️️
А. Ивоби
89'
88'
Желтая карточка
Д. Далот
Желтая карточка
Х. Уилсон
85'
Желтая карточка
А. Ивоби
82'
Замена
Б. Рид
️️️️
А. Перейра
81'
79'
Замена
М. Маунт
️️️️
К. Эриксен
79'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Р. Хойлунд
Замена
С. Лукич
️️️️
Виллиан
76'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Р. Муньис
76'
67'
Желтая карточка
А. Гарначо
Желтая карточка
Ж. Палинья
66'
63'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Антони
Желтая карточка
Э. Робинсон
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Тим Рим
(К)
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
44
Люк Де Фужероля
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-1-3-2
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
3
Рим
21
Кастань
36
Палинья
10
Виллиан
8
Перейра
10
Уилсон
9
Муньис
17
Ивоби
4-1-3-2
24
Онана
29
Ван-Биссака
15
Магуайр
35
Эванс
2
Далот
8
Мактоминей
7
Антони
8
Фернандеш
17
Гарначо
19
Хойлунд
24
Эриксен
10
Виллиан
23
Лукич
23
Лукич
10
Виллиан
10
Уилсон
10
Кэрни
10
Кэрни
10
Уилсон
8
Перейра
14
Рид
14
Рид
8
Перейра
9
Муньис
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Муньис
17
Ивоби
9
Хименес
9
Хименес
17
Ивоби
17
Гарначо
19
Варан
19
Варан
17
Гарначо
24
Эриксен
7
Маунт
7
Маунт
24
Эриксен
7
Антони
28
Пельистри
28
Пельистри
7
Антони
19
Хойлунд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
19
Хойлунд
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
44
Люк Де Фужероля
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
44
Люк Де Фужероля
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Юнайтед
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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