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Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Манчестер Юнайтед - Фулхэм: обзор матча 18 февраля 2009
Манчестер Юнайтед
18.02.2009, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Фулхэм
13'
П. Скоулз
30'
Д. Бербатов
64'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Замена
️️️️
З. Гера
Замена
Р. Милсом
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Д. Гибсон
️️️️
М. Кэррик
Замена
О. Дакур
️️️️
Д. Пэйнтсил
ГОЛ! 3:0!
У. Руни
Пас отдал
П. Джи Сун
Замена
Д. Эванс
️️️️
Д. О'Ши
Замена
У. Руни
️️️️
Д. Бербатов
ГОЛ! 2:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
Д. О'Ши
Желтая карточка
П. Джи Сун
ГОЛ! 1:0!
П. Скоулз
Пас отдал
М. Кэррик
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
(К)
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
22
Пол Скоулз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЛП
22
Крис Бэйрд
ЦП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ЦП
29
Саймон Дэйвис
ЦП
20
Золтан Гера
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
0
Уэйн Браун
ЦЗ
16
Оливье Дакур
ЦП
18
Джулиан Грэй
ЦП
8
Роберт Милсом
ЦП
15
Эрик Невланд
ЦФ
4-3-3
1
ван дер Сар
27
Эвра
15
Видич
5
Фердинанд
16
О'Ши
33
Пак Джи Сун
16
Кэррик
22
Скоулз
7
Роналду
32
Тевес
10
Бербатов
4-5-1
32
Шварцер
44
Пэйнтсил
4
Хангеланд
3
Хьюз
3
Каллио
20
Гера
22
Бэйрд
13
Мерфи
29
Дэйвис
2
Демпси
25
Замора
16
О'Ши
35
Эванс
35
Эванс
16
О'Ши
16
Кэррик
24
Гибсон
24
Гибсон
16
Кэррик
10
Бербатов
32
Руни
32
Руни
10
Бербатов
44
Пэйнтсил
16
Дакур
16
Дакур
44
Пэйнтсил
13
Мерфи
8
Милсом
8
Милсом
13
Мерфи
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
18
Джулиан Грэй
ЦП
0
Уэйн Браун
ЦЗ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
17
Нани
ЛВ
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
18
Джулиан Грэй
ЦП
0
Уэйн Браун
ЦЗ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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