17 августа на «Стэмфорд Бридж» «Челси» начнeт новый сезон Премьер-лиги матчем против «Кристал Пэлас». Обе команды провели насыщенную предсезонную подготовку, показав убедительные результаты в контрольных встречах. Для хозяев это возможность продолжить победную серию, для гостей – шанс набрать очки с топ-клубом. Ожидается интенсивная и тактически насыщенная игра, в которой многое будет зависеть от стартового настроя и реализации моментов.

«Челси»

Лондонцы подходят к старту АПЛ в превосходной форме. Победы на Клубном чемпионате мира над «Миланом» (4:1), «Байером» (2:0) и «ПСЖ» (3:0) говорят о высоком уровне готовности команды. В пяти последних матчах «Челси» забил 13 мячей и пропустил лишь дважды, демонстрируя качественный баланс между атакой и обороной. Конкуренция за места в стартовом составе внутри команды остаeтся высокой, что позитивно отражается на интенсивности игры и стабильности результата. Клуб намерен с первых туров включиться в борьбу за лидирующие позиции.

«Кристал Пэлас»

Коллектив Гласнера уверенно провeл летнюю подготовку: ничья с «Ливерпулем» (2:2) в Суперкубке, победы над «Кроули» (3:0), «Миллуоллом» (1:0) и «Аугсбургом» (3:1). Команда не проигрывает в шести матчах Премьер-лиги подряд, демонстрируя хорошую организацию в защите и эффективную работу в атаке. «Пэлас» умеет грамотно сдерживать фаворитов и наказывать за ошибки, а значит, не будет простым соперником на старте сезона, несмотря на выездной статус.

Факты о командах

«Челси»:

Побеждает в 7 последних матчах

Забивает в 12 матчах подряд

Пропускает всего 0.4 гола в среднем за игру

«Кристал Пэлас»:

Не проигрывает в 6 матчах АПЛ

Забивает в 5 турах АПЛ подряд

Пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч

Соперники начинают сезон в боевой готовности, но «Челси» имеет явное преимущество по качеству состава, результатам последних встреч и игре на домашнем стадионе. «Кристал Пэлас» способен навязать борьбу, но справиться с интенсивной атакой хозяев будет непросто. Важно, что «Челси» подходит к матчу с настроем на результат, что при поддержке трибун должно вылиться в уверенную победу.

