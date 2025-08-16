Введите ваш ник на сайте
«Челси» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.60

16 августа 2025 8:39
Челси - Кристал Пэлас
17 авг. 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Челси»
Сделать ставку

17 августа на «Стэмфорд Бридж» «Челси» начнeт новый сезон Премьер-лиги матчем против «Кристал Пэлас». Обе команды провели насыщенную предсезонную подготовку, показав убедительные результаты в контрольных встречах. Для хозяев это возможность продолжить победную серию, для гостей – шанс набрать очки с топ-клубом. Ожидается интенсивная и тактически насыщенная игра, в которой многое будет зависеть от стартового настроя и реализации моментов.

«Челси»

Лондонцы подходят к старту АПЛ в превосходной форме. Победы на Клубном чемпионате мира над «Миланом» (4:1), «Байером» (2:0) и «ПСЖ» (3:0) говорят о высоком уровне готовности команды. В пяти последних матчах «Челси» забил 13 мячей и пропустил лишь дважды, демонстрируя качественный баланс между атакой и обороной. Конкуренция за места в стартовом составе внутри команды остаeтся высокой, что позитивно отражается на интенсивности игры и стабильности результата. Клуб намерен с первых туров включиться в борьбу за лидирующие позиции.

«Кристал Пэлас»

Коллектив Гласнера уверенно провeл летнюю подготовку: ничья с «Ливерпулем» (2:2) в Суперкубке, победы над «Кроули» (3:0), «Миллуоллом» (1:0) и «Аугсбургом» (3:1). Команда не проигрывает в шести матчах Премьер-лиги подряд, демонстрируя хорошую организацию в защите и эффективную работу в атаке. «Пэлас» умеет грамотно сдерживать фаворитов и наказывать за ошибки, а значит, не будет простым соперником на старте сезона, несмотря на выездной статус.

Факты о командах

«Челси»:

  • Побеждает в 7 последних матчах
  • Забивает в 12 матчах подряд
  • Пропускает всего 0.4 гола в среднем за игру

«Кристал Пэлас»:

  • Не проигрывает в 6 матчах АПЛ
  • Забивает в 5 турах АПЛ подряд
  • Пропускает в 3 последних матчах

Личные встречи
77% (20)
8% (2)
15% (4)
48
Забитых мячей
19
1.85
В среднем за матч
0.73
4:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
04.01.2025
Челси
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Челси
1 : 1
01.09.2024
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
12.02.2024
Челси
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Челси
2 : 1
27.12.2023
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Челси
1 : 0
15.01.2023
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
01.10.2022
Челси
Англия. Кубок, 1/2 финала
Челси
2 : 0
17.04.2022
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
19.02.2022
Челси
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Челси
3 : 0
14.08.2021
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Кристал Пэлас
1 : 4
10.04.2021
Челси
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Челси
4 : 0
03.10.2020
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Кристал Пэлас
2 : 3
07.07.2020
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Челси
2 : 0
09.11.2019
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
30.12.2018
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
3 : 1
04.11.2018
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Челси
2 : 1
10.03.2018
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
14.10.2017
Челси
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Челси
1 : 2
01.04.2017
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
17.12.2016
Челси
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Кристал Пэлас
0 : 3
03.01.2016
Челси
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Челси
1 : 2
29.08.2015
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Челси
1 : 0
03.05.2015
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
18.10.2014
Челси
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
29.03.2014
Челси
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Челси
2 : 1
14.12.2013
Кристал Пэлас
Товарищеские матчи,
Кристал Пэлас
0 : 1
17.07.2010
Челси
Показать все

Прогноз на матч

Соперники начинают сезон в боевой готовности, но «Челси» имеет явное преимущество по качеству состава, результатам последних встреч и игре на домашнем стадионе. «Кристал Пэлас» способен навязать борьбу, но справиться с интенсивной атакой хозяев будет непросто. Важно, что «Челси» подходит к матчу с настроем на результат, что при поддержке трибун должно вылиться в уверенную победу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Челси» – коэффициент 1.66
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.92

1.60
Победа «Челси»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Челси
Рекомендуем
