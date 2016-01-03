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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Челси
Кристал Пэлас - Челси: обзор матча 03 января 2016
Кристал Пэлас
03.01.2016, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Челси
28'
Оскар
61'
Виллиан
66'
Д. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Челси
87'
Замена
Н. Матич
️️️️
Оскар
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Л. Чхун-Ен
79'
Желтая карточка
С. Данн
78'
Замена
Д. Ледли
️️️️
М. Йединак
68'
Замена
М. Шамах
️️️️
Ф. Кэмпбелл
67'
66'
ГОЛ! 0:3!
Д. Коста
61'
ГОЛ! 0:2!
Виллиан
Пас отдал
Оскар
Желтая карточка
М. Йединак
57'
28'
ГОЛ! 0:1!
Оскар
Пас отдал
Д. Коста
16'
Замена
Педро
️️️️
Э. Азар
15'
Травма
Э. Азар
Желтая карточка
Д. Делэйни
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
27
Папе Суаре
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
15
Майл Йединак
(К)
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
АП
72
Ли Чхун-Ен
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Кристал Пэлас
29
Алекс МакКарти
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Неманья Матич
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Рамирес
ЦП
9
Педро
ПВ
11
Бертран Траоре
ПВ
4-3-2-1
13
Хеннесси
27
Суаре
24
Данн
17
Делэйни
25
Уорд
15
Йединак
11
МакАртур
72
Ли Чхун-Ен
10
Заа
40
Панчеон
22
Кэмпбелл
4-1-3-1-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
4
Зума
20
Иванович
26
Терри
12
Оби Микел
4
Фабрегас
8
Оскар
10
Азар
10
Виллиан
19
Коста
15
Йединак
16
Ледли
16
Ледли
15
Йединак
72
Ли Чхун-Ен
10
Уильямс
10
Уильямс
72
Ли Чхун-Ен
22
Кэмпбелл
27
Шамах
27
Шамах
22
Кэмпбелл
8
Оскар
18
Матич
18
Матич
8
Оскар
10
Азар
9
Педро
9
Педро
10
Азар
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Челси
29
Алекс МакКарти
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Рамирес
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Рамирес
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Кристал Пэлас - Челси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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