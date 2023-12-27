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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Кристал Пэлас
Челси - Кристал Пэлас: обзор матча 27 декабря 2023
Челси
27.12.2023, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
13'
М. Мудрик
89'
Н. Мадуэке (П)
45+1'
М. Олисе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Кристал Пэлас
Желтая карточка
К. Галлахер
90'
+5
Замена
Э. Гилхрист
️️️️
Б. Бадьяшиль
90'
+2
90'
Замена
М. Франка
️️️️
Ж. Лерма
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Мадуэке
89'
80'
Желтая карточка
Т. Митчелл
Желтая карточка
Н. Мадуэке
80'
79'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Ж. Айю
73'
Желтая карточка
К. Ричардс
Замена
А. Броя
️️️️
М. Мудрик
71'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
К. Нкунку
71'
Замена
Р. Лавиа
️️️️
Я. Матсен
58'
Замена
Т. Силва
️️️️
Л. Колуилл
58'
Желтая карточка
М. Кайседо
52'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Олисе
Пас отдал
Ж. Айю
ГОЛ! 1:0!
М. Мудрик
Пас отдал
М. Густо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Конор Галлахер
(К)
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Челси
13
Лукас Бергстрем
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
19
Лео Каслдайн
АП
6
Алекс Матос
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
4
Давид Озо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
26
Матеус Франка
АП
3-3-1-2-1
1
Петрович
5
Дисаси
5
Бадьяшиль
6
Колуилл
22
Матсен
25
Кайседо
27
Густо
8
Галлахер
27
Мудрик
11
Джексон
28
Нкунку
3-2-1-2-2
1
Хендерсон
2
Андерсен
6
Гехи
26
Ричардс
17
Клайн
3
Митчелл
8
Лерма
17
Олисе
10
Эзе
10
Айю
14
Матета
5
Бадьяшиль
12
Гилхрист
12
Гилхрист
5
Бадьяшиль
6
Колуилл
3
Силва
3
Силва
6
Колуилл
22
Матсен
45
Лавиа
45
Лавиа
22
Матсен
28
Нкунку
20
Мадуэке
20
Мадуэке
28
Нкунку
27
Мудрик
27
Броя
27
Броя
27
Мудрик
10
Айю
27
Шлупп
27
Шлупп
10
Айю
8
Лерма
26
Франка
26
Франка
8
Лерма
Остались в запасе
Челси
Кристал Пэлас
13
Лукас Бергстрем
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
19
Лео Каслдайн
АП
6
Алекс Матос
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
31
Реми Мэттьюз
ВР
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
4
Давид Озо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
19
Лео Каслдайн
АП
6
Алекс Матос
ПВ
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
4
Давид Озо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Челси - Кристал Пэлас
3
2
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
16
Офсайды
3
6
Количество передач
631
342
Сейвы
4
1
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
2.74
1.08
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Солсбери
(Ланкашир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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