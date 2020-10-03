Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Кристал Пэлас
Челси - Кристал Пэлас: обзор матча 03 октября 2020
Челси
03.10.2020, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
50'
Б. Чилвел
66'
К. Зума
78'
Жоржиньо (П)
82'
Жоржиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Кристал Пэлас
Замена
К. Пулишич
️️️️
К. Хадсон-Одои
83'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Н. Канте
83'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Жоржиньо
82'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Жоржиньо
78'
72'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Д. МакАртур
Желтая карточка
Н. Канте
70'
67'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Д. МакКарти
ГОЛ! 2:0!
К. Зума
Пас отдал
Б. Чилвел
66'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
64'
ГОЛ! 1:0!
Б. Чилвел
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Челси
13
Кепа
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Менди
33
Чилвел
3
Силва
4
Зума
3
Аспиликуэта
91
Канте
21
Жоржиньо
7
Хадсон-Одои
18
Абрахам
11
Вернер
29
Хаверц
3-1-3-2-1
13
Гуаита
25
Уорд
3
Митчелл
12
Сахо
8
Куяте
16
МакКарти
11
МакАртур
10
Эзе
25
Таунсенд
10
Заа
10
Айю
7
Хадсон-Одои
11
Пулишич
11
Пулишич
7
Хадсон-Одои
91
Канте
8
Ковачич
8
Ковачич
91
Канте
11
МакАртур
44
Ридевальд
44
Ридевальд
11
МакАртур
16
МакКарти
19
Миливойевич
19
Миливойевич
16
МакКарти
Остались в запасе
Челси
Кристал Пэлас
13
Кепа
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Макс Майер
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Макс Майер
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Челси - Кристал Пэлас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Новости команд
Все
Челси
Кристал Пэлас
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
Вчера, 19:19
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
Вчера, 19:19
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+