Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Челси
Кристал Пэлас - Челси: обзор матча 19 февраля 2022
Кристал Пэлас
19.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Челси
89'
Х. Зиеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Челси
90'
+4
Желтая карточка
К. Хаверц
90'
+3
Желтая карточка
К. Пулишич
89'
ГОЛ! 0:1!
Х. Зиеш
Замена
Э. Эзе
️️️️
Ж. Айю
84'
75'
Замена
М. Алонсо
️️️️
М. Сарр
74'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Н. Канте
74'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Жоржиньо
Желтая карточка
М. Олисе
68'
62'
Желтая карточка
М. Сарр
Замена
Д. Батлэнд
️️️️
В. Гуаита
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
27
Джеффри Шлупп
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
17
Майкл Олисе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
5
Маланг Сарр
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
22
Хаким Зиеш
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
45
Тайо Адарамола
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
20
Харви Вейл
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Гуаита
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
17
Клайн
8
Куяте
11
МакАртур
10
Заа
27
Шлупп
17
Олисе
10
Айю
4-1-1-1-3
16
Менди
15
Кристенсен
3
Силва
22
Рюдигер
5
Сарр
91
Канте
21
Жоржиньо
11
Пулишич
29
Хаверц
22
Зиеш
9
Лукаку
13
Гуаита
1
Батлэнд
1
Батлэнд
13
Гуаита
10
Айю
10
Эзе
10
Эзе
10
Айю
5
Сарр
3
Алонсо
3
Алонсо
5
Сарр
91
Канте
8
Ковачич
8
Ковачич
91
Канте
21
Жоржиньо
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
21
Жоржиньо
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Челси
45
Тайо Адарамола
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Кепа
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
20
Харви Вейл
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
45
Тайо Адарамола
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Кепа
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
20
Харви Вейл
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Кристал Пэлас - Челси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
Okko
Новости команд
Все
Кристал Пэлас
Челси
Морган разнес звезду «Челси»: «Редкостный мудак, просирающий свой талант»
Вчера, 16:16
Стала известна позиция «Челси» по Алонсо
Вчера, 09:02
2
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Морган разнес звезду «Челси»: «Редкостный мудак, просирающий свой талант»
Вчера, 16:16
Стала известна позиция «Челси» по Алонсо
Вчера, 09:02
2
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+