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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Челси
Кристал Пэлас - Челси: обзор матча 04 января 2025
Кристал Пэлас
04.01.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Челси
82'
Ж. Матета
14'
К. Палмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Челси
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Э. Эзе
87'
86'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Д. Санчо
ГОЛ! 1:1!
Ж. Матета
Пас отдал
Э. Эзе
82'
81'
Замена
М. Гиу
️️️️
Н. Джексон
80'
Желтая карточка
Э. Фернандес
Замена
Д. Камада
️️️️
Ш. Дукур
69'
65'
Желтая карточка
Л. Колуилл
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Палмер
Пас отдал
Д. Санчо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К)
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
13
Джастин Девенни
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Asher Agbinone
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Хендерсон
26
Ричардс
5
Лакруа
6
Гехи
3
Митчелл
28
Дукур
27
Муньос
8
Лерма
10
Эзе
7
Сарр
14
Матета
4-2-3-1
97
Санчес
34
Ачампонг
27
Густо
6
Колуилл
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
11
Джексон
10
Палмер
7
Нету
19
Санчо
28
Дукур
18
Камада
18
Камада
28
Дукур
10
Эзе
9
Нкетиа
9
Нкетиа
10
Эзе
19
Санчо
20
Мадуэке
20
Мадуэке
19
Санчо
11
Джексон
9
Гиу
9
Гиу
11
Джексон
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Челси
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
13
Джастин Девенни
ЦП
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
13
Джастин Девенни
ЦП
19
Asher Agbinone
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Кристал Пэлас - Челси
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
9
12
Офсайды
2
0
Количество передач
335
565
Сейвы
0
5
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.01
1.3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
2 : 3
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Селхарст Парк
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