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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Кристал Пэлас
Челси - Кристал Пэлас: обзор матча 17 апреля 2022
Челси
17.04.2022, воскресенье, 18:30
Англия. Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
65'
Р. Лофтус-Чик
76'
М. Маунт
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Челси - Кристал Пэлас
85'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Ш. Куяте
Замена
Т. Силва
️️️️
А. Кристенсен
82'
Замена
Н. Канте
️️️️
Жоржиньо
78'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
М. Маунт
77'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
К. Хаверц
77'
ГОЛ! 2:0!
М. Маунт
Пас отдал
Т. Вернер
76'
72'
Замена
М. Олисе
️️️️
Д. МакАртур
72'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Д. Шлупп
ГОЛ! 1:0!
Р. Лофтус-Чик
Пас отдал
К. Хаверц
65'
55'
Замена
Ж. Айю
️️️️
Ж. Матета
Желтая карточка
К. Хаверц
38'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
М. Ковачич
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
27
Джеффри Шлупп
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Челси
13
Кепа
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Менди
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Алонсо
24
Джеймс
21
Жоржиньо
8
Ковачич
7
Маунт
29
Хаверц
11
Вернер
4-1-1-3-1
1
Батлэнд
25
Уорд
6
Гехи
2
Андерсен
3
Митчелл
8
Куяте
11
МакАртур
27
Шлупп
10
Эзе
10
Заа
14
Матета
15
Кристенсен
3
Силва
3
Силва
15
Кристенсен
21
Жоржиньо
91
Канте
91
Канте
21
Жоржиньо
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
7
Маунт
22
Зиеш
22
Зиеш
7
Маунт
29
Хаверц
9
Лукаку
9
Лукаку
29
Хаверц
8
Куяте
19
Миливойевич
19
Миливойевич
8
Куяте
11
МакАртур
17
Олисе
17
Олисе
11
МакАртур
14
Матета
10
Айю
10
Айю
14
Матета
27
Шлупп
20
Бентеке
20
Бентеке
27
Шлупп
Остались в запасе
Челси
Кристал Пэлас
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Челси - Кристал Пэлас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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