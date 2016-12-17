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Кристал Пэлас - Челси
Кристал Пэлас - Челси: обзор матча 17 декабря 2016
Кристал Пэлас
17.12.2016, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Челси
43'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Челси
90'
+2
Желтая карточка
С. Фабрегас
89'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Д. Коста
Замена
Э. Фрайерс
️️️️
М. Келли
84'
Желтая карточка
Д. Делэйни
82'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Й. Кабай
79'
79'
Замена
Б. Иванович
️️️️
В. Мозес
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Д. Панчеон
77'
64'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Виллиан
60'
Желтая карточка
Н. Канте
43'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
Пас отдал
С. Аспиликуэта
22'
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
Д. Уорд
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
16
Джо Ледли
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
29
Йоан Кабай
АП
11
Джеймс МакАртур
ПП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
43
Ноор Хьюсин
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-3-2-1
13
Хеннесси
16
Келли
24
Данн
17
Делэйни
25
Уорд
16
Ледли
40
Панчеон
11
МакАртур
10
Заа
29
Кабай
20
Бентеке
4-2-1-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
4
Луис
24
Кэхилл
3
Алонсо
18
Матич
91
Канте
11
Мозес
10
Виллиан
10
Азар
19
Коста
16
Келли
3
Фрайерс
3
Фрайерс
16
Келли
40
Панчеон
25
Таунсенд
25
Таунсенд
40
Панчеон
29
Кабай
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
29
Кабай
11
Мозес
20
Иванович
20
Иванович
11
Мозес
10
Виллиан
4
Фабрегас
4
Фабрегас
10
Виллиан
19
Коста
44
Батшуайи
44
Батшуайи
19
Коста
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Челси
1
Хулиан Сперони
ВР
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
43
Ноор Хьюсин
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
43
Ноор Хьюсин
ЦП
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Кристал Пэлас - Челси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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