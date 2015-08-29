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Челси - Кристал Пэлас
Челси - Кристал Пэлас: обзор матча 29 августа 2015
Челси
29.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
78'
Р. Фалькао
64'
Б. Сако
80'
Д. Уорд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Кристал Пэлас
82'
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
Б. Сако
80'
ГОЛ! 1:2!
Д. Уорд
Пас отдал
Б. Сако
ГОЛ! 1:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
Педро
78'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Н. Матич
70'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
69'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
С. Аспиликуэта
67'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Виллиан
65'
64'
ГОЛ! 0:1!
Б. Сако
Пас отдал
Я. Боласи
55'
Замена
Я. Боласи
️️️️
В. Заа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кристал Пэлас
29
Алекс МакКарти
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
20
Бакари Сако
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
24
Кэхилл
4
Зума
20
Иванович
3
Аспиликуэта
18
Матич
10
Азар
4
Фабрегас
10
Виллиан
9
Педро
19
Коста
4-4-1-1
29
МакКарти
25
Уорд
24
Данн
27
Суаре
17
Делэйни
40
Панчеон
11
МакАртур
29
Кабай
20
Сако
10
Заа
13
Уикхэм
3
Аспиликуэта
29
Кенеди
29
Кенеди
3
Аспиликуэта
18
Матич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
18
Матич
10
Виллиан
9
Фалькао
9
Фалькао
10
Виллиан
20
Сако
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
20
Сако
10
Заа
11
Боласи
11
Боласи
10
Заа
Остались в запасе
Челси
Кристал Пэлас
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Челси - Кристал Пэлас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 1
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