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Кристал Пэлас - Челси
Кристал Пэлас - Челси: обзор матча 10 апреля 2021
Кристал Пэлас
10.04.2021, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 4
Завершен
Челси
63'
К. Бентеке
8'
К. Хаверц
10'
К. Пулишич
30'
К. Зума
78'
К. Пулишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Челси
83'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
М. Ковачич
78'
ГОЛ! 1:4!
К. Пулишич
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Ж. Айю
76'
76'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
К. Хадсон-Одои
ГОЛ! 1:3!
К. Бентеке
Пас отдал
Д. Шлупп
63'
61'
Замена
Н. Канте
️️️️
Жоржиньо
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Х. Ридевальд
59'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Э. Эзе
59'
30'
ГОЛ! 0:3!
К. Зума
Пас отдал
М. Маунт
Желтая карточка
Ш. Куяте
29'
10'
ГОЛ! 0:2!
К. Пулишич
Пас отдал
К. Хаверц
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Хаверц
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Гуаита
15
ван Анхолт
24
Кэхилл
25
Уорд
44
Ридевальд
8
Куяте
19
Миливойевич
10
Заа
10
Эзе
20
Бентеке
10
Айю
4-2-3-1
16
Менди
3
Аспиликуэта
4
Зума
22
Рюдигер
33
Чилвел
8
Ковачич
21
Жоржиньо
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
11
Пулишич
29
Хаверц
10
Эзе
27
Шлупп
27
Шлупп
10
Эзе
44
Ридевальд
16
МакКарти
16
МакКарти
44
Ридевальд
10
Айю
25
Таунсенд
25
Таунсенд
10
Айю
7
Хадсон-Одои
24
Джеймс
24
Джеймс
7
Хадсон-Одои
21
Жоржиньо
91
Канте
91
Канте
21
Жоржиньо
8
Ковачич
22
Зиеш
22
Зиеш
8
Ковачич
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Челси
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Кристал Пэлас - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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