Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Кристал Пэлас
Челси - Кристал Пэлас: обзор матча 10 марта 2018
Челси
10.03.2018, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
25'
Виллиан
32'
М. Келли (АГ)
90'
П. ван Анхолт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Кристал Пэлас
90'
ГОЛ! 2:1!
П. ван Анхолт
Желтая карточка
А. Мората
86'
86'
Желтая карточка
Д. Томкинс
60'
Желтая карточка
П. ван Анхолт
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Келли
32'
ГОЛ! 1:0!
Виллиан
Пас отдал
Н. Канте
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Кристал Пэлас
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
3-3-2-1-1
1
Куртуа
77
Дзаппакоста
15
Кристенсен
24
Кэхилл
3
Алонсо
91
Канте
3
Аспиликуэта
4
Фабрегас
10
Азар
10
Виллиан
9
Жиру
4-3-1-2
13
Хеннесси
29
Ван-Биссака
16
Келли
5
Томкинс
15
ван Анхолт
11
МакАртур
19
Миливойевич
27
Шлупп
25
Таунсенд
7
Серлот
20
Бентеке
Остались в запасе
Челси
Кристал Пэлас
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Челси - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Челси
Кристал Пэлас
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
10:08
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
10:04
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
Вчера, 23:59
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
Вчера, 22:22
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
Вчера, 09:59
2
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
10:04
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
Вчера, 23:59
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
Вчера, 22:22
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
Вчера, 09:59
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
Вчера, 08:16
7
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
10:08
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+