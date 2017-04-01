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АПЛ 2026/2027
Челси - Кристал Пэлас
Челси - Кристал Пэлас: обзор матча 01 апреля 2017
Челси
01.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
5'
С. Фабрегас
9'
В. Заа
11'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Кристал Пэлас
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
С. Фабрегас
90'
+7
Желтая карточка
Д. Луис
83'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
79'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
М. Алонсо
74'
73'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
68'
Желтая карточка
К. Бентеке
60'
Замена
Д. Делэйни
️️️️
С. Данн
60'
Замена
М. Келли
️️️️
Э. Таунсенд
Замена
Виллиан
️️️️
Н. Матич
59'
Желтая карточка
Д. Коста
50'
46'
Замена
С. Данн
️️️️
Д. Томкинс
11'
ГОЛ! 1:2!
К. Бентеке
Пас отдал
В. Заа
9'
ГОЛ! 1:1!
В. Заа
Пас отдал
К. Бентеке
ГОЛ! 1:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
Э. Азар
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
29
Йоан Кабай
ЦП
40
Джейсон Панчеон
АП
19
Лука Миливойевич
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Куртуа
3
Алонсо
4
Луис
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
18
Матич
91
Канте
4
Фабрегас
10
Азар
9
Педро
19
Коста
3-3-3-1
13
Хеннесси
25
Уорд
12
Сахо
5
Томкинс
19
Миливойевич
29
Кабай
27
Шлупп
25
Таунсенд
40
Панчеон
10
Заа
20
Бентеке
18
Матич
10
Виллиан
10
Виллиан
18
Матич
4
Фабрегас
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
4
Фабрегас
3
Алонсо
44
Батшуайи
44
Батшуайи
3
Алонсо
5
Томкинс
24
Данн
24
Данн
5
Томкинс
Данн
17
Делэйни
17
Делэйни
Данн
25
Таунсенд
16
Келли
16
Келли
25
Таунсенд
Остались в запасе
Челси
Кристал Пэлас
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Джо Ледли
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Джо Ледли
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Челси - Кристал Пэлас
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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