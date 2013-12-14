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АПЛ 2026/2027
Челси - Кристал Пэлас
Челси - Кристал Пэлас: обзор матча 14 декабря 2013
Челси
14.12.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
17'
Ф. Торрес
33'
Рамирес
29'
М. Шамах
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Кристал Пэлас
85'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
М. Шамах
Замена
Д. Ба
️️️️
Ф. Торрес
82'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Виллиан
80'
Желтая карточка
Б. Иванович
68'
Замена
Оскар
️️️️
Х. Мата
62'
Желтая карточка
М. Эссьен
58'
52'
Замена
Я. Боласи
️️️️
Б. Беннэн
41'
Желтая карточка
М. Шамах
ГОЛ! 2:1!
Рамирес
Пас отдал
Э. Азар
33'
29'
ГОЛ! 1:1!
М. Шамах
Пас отдал
Д. Уорд
25'
Замена
С. О'Кифи
️️️️
К. Дикгакой
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
7
Рамирес
ОП
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
25
Джоэл Уорд
ЛЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЛП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
8
Оскар
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Кристал Пэлас
12
Льюис Прайс
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
11
Янник Боласи
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
4
Луис
26
Терри
20
Иванович
3
Аспиликуэта
2
Эссьен
7
Рамирес
10
Азар
64
Мата
10
Виллиан
9
Торрес
4-4-2
1
Сперони
5
Мариаппа
39
Гэббидон
17
Делэйни
25
Уорд
40
Панчеон
15
Дикгакой
15
Йединак
10
Беннэн
27
Шамах
35
Джером
10
Виллиан
20
Шюррле
20
Шюррле
10
Виллиан
64
Мата
8
Оскар
8
Оскар
64
Мата
9
Торрес
19
Ба
19
Ба
9
Торрес
10
Беннэн
11
Боласи
11
Боласи
10
Беннэн
15
Дикгакой
7
О'Кифи
7
О'Кифи
15
Дикгакой
27
Шамах
34
Гэйл
34
Гэйл
27
Шамах
Остались в запасе
Челси
Кристал Пэлас
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
12
Льюис Прайс
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Челси - Кристал Пэлас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 18:55 (прямая)
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