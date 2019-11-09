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Челси - Кристал Пэлас
Челси - Кристал Пэлас: обзор матча 09 ноября 2019
Челси
09.11.2019, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
52'
Т. Абрахам
79'
К. Пулишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Кристал Пэлас
90'
+3
Желтая карточка
Д. МакКарти
Замена
Б. Гилмор
️️️️
М. Маунт
87'
82'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Ш. Куяте
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
К. Пулишич
80'
ГОЛ! 2:0!
К. Пулишич
79'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Т. Абрахам
73'
70'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Д. МакАртур
ГОЛ! 1:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
Виллиан
52'
44'
Замена
М. Келли
️️️️
Д. Уорд
Желтая карточка
М. Ковачич
33'
Желтая карточка
Эмерсон
31'
21'
Желтая карточка
В. Заа
Желтая карточка
Виллиан
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
33
Рис Джеймс
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Кепа
33
Эмерсон
4
Зума
23
Томори
91
Канте
33
Джеймс
8
Ковачич
10
Виллиан
7
Маунт
11
Пулишич
18
Абрахам
4-1-2-2-1
13
Гуаита
25
Уорд
24
Кэхилл
5
Томкинс
15
ван Анхолт
8
Куяте
19
Миливойевич
11
МакАртур
25
Таунсенд
10
Заа
10
Айю
11
Пулишич
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
11
Пулишич
7
Маунт
6
Гилмор
6
Гилмор
7
Маунт
18
Абрахам
44
Батшуайи
44
Батшуайи
18
Абрахам
25
Уорд
16
Келли
16
Келли
25
Уорд
11
МакАртур
27
Шлупп
27
Шлупп
11
МакАртур
8
Куяте
16
МакКарти
16
МакКарти
8
Куяте
Остались в запасе
Челси
Кристал Пэлас
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Челси - Кристал Пэлас
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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