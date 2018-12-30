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Кристал Пэлас - Челси
Кристал Пэлас - Челси: обзор матча 30 декабря 2018
Кристал Пэлас
30.12.2018, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Челси
51'
Н. Канте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Челси
51'
ГОЛ! 0:1!
Н. Канте
Пас отдал
Д. Луис
10'
Желтая карточка
М. Алонсо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
4-1-3-2
13
Гуаита
15
ван Анхолт
5
Томкинс
12
Сахо
29
Ван-Биссака
8
Куяте
27
Шлупп
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
25
Таунсенд
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
4
Луис
3
Алонсо
91
Канте
6
Баркли
21
Жоржиньо
10
Виллиан
10
Азар
9
Жиру
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Челси
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Кристал Пэлас - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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